Рубль вырос ненадолго: эксперты предрекли «деревянному» новый провал

После резкого падения российской валюты в период с 8 по 13 августа, когда курс «деревянного» рухнул с 62 до 68 рублей, произошел «откат» — 14 августа официальный курс «зеленого», учитывая предыдущие коррекции, снизился почти на 1,5 рубля, до 66,7 рубля. Движение в сторону падения было объяснимо — Вашингтон угрожал Москве новыми экономическими санкциями, но конкретика поступила лишь в августе — американские сенаторы пообещали ограничить действия основных российских госбанков в США и запретить обращение новых облигаций федерального займа России. Как утверждают эксперты, хотя курс американской валюты сейчас снижается, но в дальнейшем санкции способны загнать «деревянный» выше 70 рублей за доллар.

Откат доллара после внезапного скачка с 8 по 13 августа был ожидаем. Эксперты рынка предполагали, что сыграет нефтяной фактор — цены на «черное золото» после провала из-за новостей о росте добычи и запасов сырья в США снова выросли — с $72 до $73,5 за баррель. Кроме того, 8 августа ЦБ снизил ежедневный объем закупки валюты для Минфина — с 16,7 млрд до 8,4 млрд рублей. Затем, 10 августа, регулятор и вовсе прекратил скупать доллары и евро на открытом рынке, что вызвало коррекцию курсовой динамики.

Между тем, как предупреждает старший аналитик БКС Сергей Суверов , американские санкции — как анекдот про евреев. «Они прощаются и не уходят. Так было и в последний раз, когда 8 августа Госдепартамент США после аналогичных угроз со стороны представителей американских сената и конгресса пообещал ограничить действия крупных российских госбанков, оперирующих на территории Штатов. Также было обещано ввести санкции в отношении казначейского долга России — обращение новых облигаций федерального займа снова пригрозили запретить», — говорит аналитик.

В то же время, по его словам, угрозы госдепартамента скорее носят символический характер. «Представители этого ведомства выражают политическое настроение американских избирателей. Более серьезными и экономически результативными мерами станет подтверждение этих санкций Конгрессом и Сенатом США . Это произойдет не 22 августа, а в сентябре. К этому времени и надо побеспокоиться о дальнейшем падении курса российской национальной валюты, который может составить 10% от нынешней коррекции», — полагает Суверов. Другими словами, по его мнению, стоимость доллара в середине сентября в 74 рубля за доллар не должна никого удивить.

У российского рубля есть еще шансы зацепиться за нынешний курс — в июле вопреки обещанию нарастить добычу нефти Саудовская Аравия, наравне с Россией и США занимающая первые строчки в списке мировых производителей «черного золота», напротив, сократила объемы извлечения углеводородов. Это поддержит баррель и поможет рублю. Положительные экономические новости приходят из Турции, рынок которой, как и российский, также считается развивающимся. С начала года турецкая лира ослабла более чем на 40%. Причина тому — опять же возможные американские санкции и ухудшение геополитической ситуации. Тем не менее 14 августа курс турецкой лиры на торгах Лондонской биржи вырос на 6% к доллару. По словам инвестиционного стратега «БКС Премьер» Александра Бахтина, бегство из рисковых активов (рубль считается также рискованным инвестиционным вложением), спровоцированное кризисом в Турции, приостановилось, но угрозы для развивающихся рынков остаются актуальными.

В дальнейшем их эффект может оказаться губительным для российской экономики. По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, «новые санкции США, которые будут введены 22 августа, — это мелочи по сравнению с адским законопроектом сенаторов Линдcи Грэма и Боба Менендеса». Последние настаивают на запрете операций конкретных российских государственных банков. Ограничения госдепартамента звучат скорее абстрактно, нежели предметно, тогда как сенат и конгресс могут ввести конкретные законодательные антироссийские меры. «Если законопроект Грэма—Менендеса будет принят в полном объеме, то Россию включат в список стран — „спонсоров терроризма“ (сейчас там четыре государства — Сирия, Северная Корея, Судан и Иран). В этом случае и 200 рублей за доллар — не будет пределом. Россия будет фактически исключена из числа стран, способных совершать операции с долларами. Если ЕС поддержит эти санкции, то аналогичная судьба может ждать и операции с евро», — отмечает эксперт. При отключении России от расчетов в твердых мировых валютах отечественным компаниям придется резко переориентироваться на иные формы отплаты экспортно-импортных операций, что повлечет за собой падение бюджетных доходов, рост инфляции и неконтролируемое снижение курса национальной валюты.

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