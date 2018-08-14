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«Лацио» может снизить цену для «Реала» на Милинковича-Савича
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«Лацио» может снизить цену для «Реала» на Милинковича-Савича 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Так, по сведениям Football Espana, окружение 23-летнего хавбека сообщило «сливочным», что намерено добиться снижения стоимости своего клиента от «орлов» до 90 миллионов евро, если королевский клуб отправит официальный запрос по трансферу серба.
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