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СМИ: Gunvor планирует реструктуризацию на фоне снижения прибыли
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СМИ: Gunvor планирует реструктуризацию на фоне снижения прибыли 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Международный сырьевой трейдер Gunvor Group планирует провести реструктуризацию компании в целях сокращения издержек на фоне снижения прибыли от торговли нефтью, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Соучредитель компании Торбьорн Торнквист (Torbjorn Tornqvist) несколько дней назад разослал внутренний документ (в котором сообщается о планах по реструктуризации — ред.)", — говорят источники агентства.
"Все детали еще решены не окончательно, но большинство сокращений издержек будет направлено на поддержку персонала и напрямую не коснется сокращений рабочих мест в трейдинговом подразделении", — добавляют источники.
Блумберг отмечает снижение прибыли нефтяных трейдеров на фоне изменения структуры рынка, на котором становится все меньше возможностей для извлечения выгоды из хранения сырой нефти и продажи фьючерсных контрактов на нефть. В 2017 году прибыль Gunvor упала до минимума за 8 лет — до 162 миллионов долларов, как сообщала сама компания. Ее конкуренты Vitol Group и Trafigura Group также фиксируют снижение прибыли в секторе торговли нефтью.
Несмотря на то что Gunvor в 2017 году открыла новые офисы в Хьюстоне, Стэмфорде, Коннектикуте и Калгари, к концу этого года компания планирует закрыть подразделения в Нассау и на Багамских островах.
По данным источников агентства и согласно официальным заявлениям компании, Gunvor постепенно покидают ее топ-менеджеры — глава подразделения по торговле нефтью в Нассау Хосе Орти (Jose Orti), глава отдела развития бизнеса в АТР Джулиан Ла Чон (Julien La Chon), глава отдела по исследованию рынка, а также директор по работе с персоналом в Женеве.
При этом компания может компенсировать снижение прибыли за счет деятельности по переработке сырой нефти. Gunvor владеет НПЗ в Германии, Нидерландах и Бельгии.
Gunvor — один из крупнейших в мире энергетических трейдеров по объему продаж. Компания была основана в 2000 году бизнесменами Геннадием Тимченко и Торбьорном Торнквистом. Впоследствии Тимченко, попавший под санкции США, продал свою долю Торнквисту. Торнквист сегодня владеет около 63% компании, остальная доля принадлежит ее топ-менеджерам.
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