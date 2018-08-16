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Рынок акций Нигерии закрылся падением, NSE 30 снизился на 0,95%
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Рынок акций Нигерии закрылся падением, NSE 30 снизился на 0,95% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Нигерии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов банковских услуг, страхования и производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.
На момент закрытия на бирже Lagos NSE 30 снизился на 0,95%, достигнув 52-недельного минимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса NSE 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Union Bank LG (LAGOS:UBN), которые подорожали на 0,10 п. (1,79%), закрывшись на отметке в 5,55. Котировки Diamond Bank (LAGOS:DIAMONB) выросли на 0,010 п. (0,91%), завершив торги на уровне 1,110. Бумаги Guaranty Bnk (LAGOS:GUARANT) выросли в цене на 0,30 п. (0,79%), закрывшись на отметке 38,05.
Лидерами падения стали акции Skye Bank (LAGOS:SKYEBAN), цена которых упала на 0,050 п. (8,77%), завершив сессию на отметке 0,520. Акции Wemabank (LAGOS:WEMABAN) поднялись на 0,050 п. (7,46%), закрывшись на уровне 0,610, а Dangote Flour Mills PLC (LAGOS:DANGFLOUR) снизились в цене на 0,45 п. (5,92%) и завершили торги на отметке 7,15.
На бирже Lagos количество подешевевших бумаг (54) превысило количество закрывшихся в плюсе (26), а котировки 15 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,68%, или 0,44, достигнув отметки $65,45 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,93%, или 0,66, до $71,42 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,08%, или 1,00, до отметки $1.184,00 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/NGN выросла на 0,54% до 411,370, а котировки USD/NGN упали на 0,14%, достигнув отметки 360,000.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,06% до 96,53.
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