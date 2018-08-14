СК «Росгосстрах» подала еще три иска к своим бывшим собственникам и топ-менеджерам

Страховая компания «Росгосстрах» подала еще три иска к своим бывшим собственникам и топ-менеджерам в попытке признать ничтожными сделки, которые были заключены переходом контроля над группой «Росгосстрах» к банку «Открытие» . Об этом сообщила пресс-служба страховщика.

«Анализ целого ряда соглашений, подписанных бывшими топ-менеджерами компании перед переходом контроля над группой «Росгосстрах» к банку «Открытие», выявил, что, по сути, они предполагали приватизацию активов «Росгосстраха» предыдущими владельцами и «национализацию» убытков, поскольку погашать их пришлось через Фонд консолидации банковского сектора. Эти сделки являлись обременением «Росгосстраха» пустыми активами и очевидно не преследовали цели получения компанией дополнительного дохода или хотя бы снижения ее убыточности», — прокомментировали в пресс-службе «Росгосстраха».

Так, входящая в группа «Росгосстрах» подала еще три иска. Компания «Капитал Перестрахование» («Капитал-Ре»), входящая в группу, обратилась с иском к «РГС Мед-Инвест» о признании недействительным соглашения о передаче 100% долей в «МЕДИС» в качестве вклада в уставный капитал «РГС Мед-Инвест» и применении последствий недействительности сделки в виде возврата в пользу ЗАО «Капитал Ре» доли в уставном капитале «МЕДИС» в размере 100%.

«Капитал Ре» также обратилось к «РГС Мед-Инвест», «СК „РГС-Жизнь“, „Капитал-Лайф“ с иском о признании недействительными ряда договоров с указанными компаниями. Все сделки были совершены в августе 2017 года, их предметом являлось имущество, стоимость которого составляла 1,6 млрд рублей. Решение о надлежащем одобрении взаимосвязанной крупной сделки в предусмотренном законом порядке не принималось. В рамках этого иска „Капитал Ре“ требует вернуть 100% долей в „МЕДИС“; взыскать с „СК „РГС-Жизнь“ 481 млн рублей и взыскать с „Капитал Лайф“ 59,2 млн рублей.

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“Росгосстрах» обратилось с иском к бывшему генеральному директору Дмитрию Маркарову о взыскании убытков в размере 241,8 млн рублей, причиненных в результате продажи принадлежавших «Росгосстраху» 100% акций «РГС-Армения» компании Cimarex Management Ltd. по заниженной цене. «Компания была продана вопреки целям, задекларированным в годовом отчете за 2016 год и предполагавшим расширение присутствия „Росгосстраха“ на внешних рынках и, в первую очередь, в Армении, где бизнес развивался и имел хорошие перспективы. В том же годовом отчете балансовая стоимостью чистых активов „РГС-Армения“ была оценена более чем в 893 миллионов рублей, но стоимость акций компании, указанная в договоре купли-продажи ценных бумаг, подписанном предыдущим менеджментом, составляет лишь 480 миллионов рублей», — прокомментировал гендиректор «Росгосстраха» Николаус Фрай.

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