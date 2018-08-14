Экономист предсказал пугающие последствия американских санкций для России

В США опубликовали законопроект Сената о новых санкциях против России. Полный текст документа уточняет положения, которые анонсировались ранее. Законопроект запрещает американцам операции с российским госдолгом и государственными банками, а понятие российского «суверенного долга» существенно расширено. Кроме того, сенаторы предлагают принять меры против российских киберпреступников и обложить санкциями всех частных и юридических лиц, которые содействуют «зловредной кибернетической деятельности». Как отмечают американские аналитики, у документа есть все шансы быть принятым. Между тем одни только известия о новом пакете ограничений в последние несколько дней уже успели обрушить российский рубль. Чего нашей валюте и экономике ждать дальше? «МК» поговорил об этом с экспертом.

«Неправильно было бы думать, что одна только угроза наложения ограничительных мер обвалила рубль, — подчеркнул в беседе с «МК» руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий КОЛТАШОВ . — В этот раз американские санкции совпали с нарастанием проблем в российской экономике и денежной системе. Всему виной значительный рост денежной эмиссии и ослабление реальных доходов населения при том, что долги у этого населения значительно выросли. В результате мы оказались в ситуации, когда нельзя было не испугаться новых американских санкций просто по внутренним экономическим причинам.

Для бизнеса, очевидно, наступил момент, когда лучше прятать капитал, чем инвестировать. И американцы, возможно, это почувствовали. Но они также почувствовали и неготовность России отвечать на жесткие ограничительные меры. Они попробовали Москву «на зуб» в мае-июне. В ответ на первую волну санкций российская сторона разыграла довольно комичный спектакль. Дума приняла какой-то закон, и в Конгрессе поняли, что никаких реальных ответов не последует. Не будет нанесено удара ни по Microsoft , ни по Boeing , ни по господству американских патентов, ни по интеллектуальной собственности, вообще ни по какой зоне, где Соединенные Штаты уязвимы. Небольшие ограничения поставок американских товаров ничего не дадут: Россия и так их почти не потребляет, мы не связаны как рынки.

Конгрессмены продолжают пользоваться этой ситуацией. Но я не думаю, что они будут вводить какие-то жесткие ограничительные меры сразу. Для них очень важно оказать моральное воздействие. Они ведь понимают, что не сами санкции наносят вред рублю или дестабилизируют процессы в российской экономике. Это достигается за счет морального эффекта. Негативные словесные интервенции — угроза санкций, их уточнение, планы — все это очень серьезно нервирует рынок и влияет на рубль, который уже созрел для текущего ослабления.

Вспомним ситуацию 2016-2017 гг., когда Обама говорил, что из-за его санкций российская экономика лежит в руинах. В реальности же была вторая волна глобального кризиса. Падали мировые цены на нефть, шла деструктивная волна в мировой экономике. Против Бразилии же не было санкций, и против Китая, а в 2016 году на 40% рухнула шанхайская биржа. А потом, когда шторм прекратился, вдруг стали замечать, что санкции-то неэффективны. И с новыми санкциями Сената будет то же самое. Они эффективны, пока они совпадают с какими-то объективными процессами и могут их даже усилить, просто посеяв дополнительную панику на рынках».

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