Экономист предсказал пугающие последствия американских санкций для России 

В США опубликовали законопроект Сената о новых санкциях против России. Полный текст документа уточняет положения, которые анонсировались ранее. Законопроект запрещает американцам операции с российским госдолгом и государственными банками, а понятие российского «суверенного долга» существенно расширено. Кроме того, сенаторы предлагают принять меры против российских киберпреступников и обложить санкциями всех частных и юридических лиц, которые содействуют «зловредной кибернетической деятельности». Как отмечают американские аналитики, у документа есть все шансы быть принятым. Между тем одни только известия о новом пакете ограничений в последние несколько дней уже успели обрушить российский рубль. Чего нашей валюте и экономике ждать дальше? «МК» поговорил об этом с экспертом.
«Неправильно было бы думать, что одна только угроза наложения ограничительных мер обвалила рубль, — подчеркнул в беседе с «МК» руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий КОЛТАШОВ. — В этот раз американские санкции совпали с нарастанием проблем в российской экономике и денежной системе. Всему виной значительный рост денежной эмиссии и ослабление реальных доходов населения при том, что долги у этого населения значительно выросли. В результате мы оказались в ситуации, когда нельзя было не испугаться новых американских санкций просто по внутренним экономическим причинам.
Для бизнеса, очевидно, наступил момент, когда лучше прятать капитал, чем инвестировать. И американцы, возможно, это почувствовали. Но они также почувствовали и неготовность России отвечать на жесткие ограничительные меры. Они попробовали Москву «на зуб» в мае-июне. В ответ на первую волну санкций российская сторона разыграла довольно комичный спектакль. Дума приняла какой-то закон, и в Конгрессе поняли, что никаких реальных ответов не последует. Не будет нанесено удара ни по Microsoft, ни по Boeing, ни по господству американских патентов, ни по интеллектуальной собственности, вообще ни по какой зоне, где Соединенные Штаты уязвимы. Небольшие ограничения поставок американских товаров ничего не дадут: Россия и так их почти не потребляет, мы не связаны как рынки.
Конгрессмены продолжают пользоваться этой ситуацией. Но я не думаю, что они будут вводить какие-то жесткие ограничительные меры сразу. Для них очень важно оказать моральное воздействие. Они ведь понимают, что не сами санкции наносят вред рублю или дестабилизируют процессы в российской экономике. Это достигается за счет морального эффекта. Негативные словесные интервенции — угроза санкций, их уточнение, планы — все это очень серьезно нервирует рынок и влияет на рубль, который уже созрел для текущего ослабления.
Вспомним ситуацию 2016-2017 гг., когда Обама говорил, что из-за его санкций российская экономика лежит в руинах. В реальности же была вторая волна глобального кризиса. Падали мировые цены на нефть, шла деструктивная волна в мировой экономике. Против Бразилии же не было санкций, и против Китая, а в 2016 году на 40% рухнула шанхайская биржа. А потом, когда шторм прекратился, вдруг стали замечать, что санкции-то неэффективны. И с новыми санкциями Сената будет то же самое. Они эффективны, пока они совпадают с какими-то объективными процессами и могут их даже усилить, просто посеяв дополнительную панику на рынках».
Источник