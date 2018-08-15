Биржи Европы закрылись резким снижением, в аутсайдерах горнодобывающие и нефтекомпании

МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Основные биржевые индексы Европы в среду закрыли торги в минусе на 1,5% и ниже, сильнее всего подешевели акции добывающих компаний на фоне беспокойства по поводу обострения торгового противостояния между США и Китаем, свидетельствуют итоги торгов.

По итогам среды британский FTSE 100 снизился на 1,49%, до 7497,87 пункта, французский CAC 40 — на 1,82%, до 5305,22 пункта, немецкий DAX — на 1,58%, до 12163,01 пункта.

Акции горно— и нефтедобывающих компаний подешевели в среду на фоне опасений инвесторов, что торговые противоречия США и Китаем могут привести к снижению спроса на металлы и нефть в Азии. В частности, бумаги BHP Billiton снизились в цене на 5,2% BP — на 1,9%. Royal Dutch Shell — на 1,92%, Rio Tinto — на 3,3%.

Акции Antofagasta продолжили снижаться в среду, к закрытию компания потеряла 5,7% своей рыночной стоимости. Инвесторы реагировали на предостережение компании о возможных негативных влияниях на рынок от взаимных торговых барьеров США и партнеров.

Кроме того, дополнительным негативным фактором на торгах по-прежнему оставалась ситуация в торговле между США и Турцией. В среду Турция в ответ на повышение пошлин США также удвоила пошлины на ввоз в страну 22 видов американских товаров, общий объем повышения затронет годовой импорт в 533 миллиона долларов, согласно заявлению министра торговли страны Рухсара Пекджана. В число товаров, попавших под пошлины, вошли алкогольная и табачная продукция и автомобили.