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Биржи Европы закрылись резким снижением, в аутсайдерах горнодобывающие и нефтекомпании
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Биржи Европы закрылись резким снижением, в аутсайдерах горнодобывающие и нефтекомпании 

Прайм 33 минуты назад
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Основные биржевые индексы Европы в среду закрыли торги в минусе на 1,5% и ниже, сильнее всего подешевели акции добывающих компаний на фоне беспокойства по поводу обострения торгового противостояния между США и Китаем, свидетельствуют итоги торгов.
По итогам среды британский FTSE 100 снизился на 1,49%, до 7497,87 пункта, французский CAC 40 — на 1,82%, до 5305,22 пункта, немецкий DAX — на 1,58%, до 12163,01 пункта.
Акции горно— и нефтедобывающих компаний подешевели в среду на фоне опасений инвесторов, что торговые противоречия США и Китаем могут привести к снижению спроса на металлы и нефть в Азии. В частности, бумаги BHP Billiton снизились в цене на 5,2% BP — на 1,9%. Royal Dutch Shell — на 1,92%, Rio Tinto — на 3,3%.
Акции Antofagasta продолжили снижаться в среду, к закрытию компания потеряла 5,7% своей рыночной стоимости. Инвесторы реагировали на предостережение компании о возможных негативных влияниях на рынок от взаимных торговых барьеров США и партнеров.
Кроме того, дополнительным негативным фактором на торгах по-прежнему оставалась ситуация в торговле между США и Турцией. В среду Турция в ответ на повышение пошлин США также удвоила пошлины на ввоз в страну 22 видов американских товаров, общий объем повышения затронет годовой импорт в 533 миллиона долларов, согласно заявлению министра торговли страны Рухсара Пекджана. В число товаров, попавших под пошлины, вошли алкогольная и табачная продукция и автомобили.
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