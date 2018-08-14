Биржи Европы закрылись в основном в минусе, немецкий DAX вырос на статистике

МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы во вторник закрыли торги в основном минусе, при этом немецкий DAX вырос на статистике, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский FTSE 100 снизился на 0,4%, до 7611,64 пункта, французский CAC 40 — на 0,16%, до 5403,41 пункта, немецкий DAX — вырос на 0,04%, до 12358,87 пункта.

Основной темой, которую отыгрывали трейдеры, по-прежнему оставалась финансовая ситуация в Турции. Как отмечают аналитики, которых цитирует агентство Market Watch, риск «заражения» мировой банковской системы ограничен, а «вчерашняя распродажа на рынках» была связана с испугом инвесторов, нежели основывалась на фундаментальных показателях. Курс доллара к лире во вторник снижался на 8%, до 6,35 лиры за доллар.

"При этом экономики с большими дефицитами текущего платежного баланса, такие как Индия, Аргентина и Южная Африка, будут испытывать повышенное экономическое давление, поскольку ФРС США продолжает ужесточать денежно-кредитную политику", — добавил главный рыночный стратег FXTM Хусейн Саед (Hussein Sayed).