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Биржи Европы закрылись в основном в минусе, немецкий DAX вырос на статистике
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Биржи Европы закрылись в основном в минусе, немецкий DAX вырос на статистике 

Прайм 12 минут назад
МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы во вторник закрыли торги в основном минусе, при этом немецкий DAX вырос на статистике, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов британский FTSE 100 снизился на 0,4%, до 7611,64 пункта, французский CAC 40 — на 0,16%, до 5403,41 пункта, немецкий DAX — вырос на 0,04%, до 12358,87 пункта.
Основной темой, которую отыгрывали трейдеры, по-прежнему оставалась финансовая ситуация в Турции. Как отмечают аналитики, которых цитирует агентство Market Watch, риск «заражения» мировой банковской системы ограничен, а «вчерашняя распродажа на рынках» была связана с испугом инвесторов, нежели основывалась на фундаментальных показателях. Курс доллара к лире во вторник снижался на 8%, до 6,35 лиры за доллар.
"При этом экономики с большими дефицитами текущего платежного баланса, такие как Индия, Аргентина и Южная Африка, будут испытывать повышенное экономическое давление, поскольку ФРС США продолжает ужесточать денежно-кредитную политику", — добавил главный рыночный стратег FXTM Хусейн Саед (Hussein Sayed).
При этом в Германии доверие инвесторов к экономике страны в августе поднялось до отметки минус 13,7 пункта с минус 24,7 пункта в июле, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста индикатора лишь до минус 20,1 пункта. Аналитики ZEW отметили, что росту показателя поспособствовало недавнее разрешение торгового спора между ЕС и США.
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