Скачки рубля предприниматели воспринимают без паники

Рост курса валют застал врасплох почти всех представителей бизнес-индустрии. «ВМ» выясняла, как рублевые «качели» могут повлиять на столичных предпринимателей.

В сложившейся ситуации ослабленный рубль пойдет на пользу компаниям-экспортерам. Однако если падение продолжится, могут начаться определенные проблемы, считает Денис Шамирян, генеральный директор одной из высокотехнологичных компаний, работающей в столичном технополисе «Москва».

— Сейчас наша основная деятельность направлена на экспорт, мы поставляем за рубеж высокоточные запчасти, которые используются в полупроводниковом производстве. Соответственно, большинство наших счетов — валютные. Это дает компании возможность получать большую прибыль, так что пока от скачков рубля мы не пострадали и даже немного выиграли, — сказал «ВМ» Денис Шамирян. — Однако и здесь не все так просто. Если рубль продолжит падать в таком же темпе, то расходы могут повыситься. Например, придется серьезно поднимать всем сотрудникам зарплату, чтобы иметь возможность конкурировать с иностранными компаниями. Из всех работников, которые нас покинули с момента основания предприятия, лишь двое продолжили работу в России. Остальные ушли в зарубежные фирмы, поэтому нам нужно поддерживать конкурентный уровень зарплаты.

Впрочем, отметил Денис Георгиевич, работа на российском рынке пока только набирает обороты, и это направление показывает устойчивый рост.

Для отечественного рынка компания производит гироскопы и акселерометры, которые могут использоваться, например, в беспилотных средствах передвижения.

— Более того, наша цена очень привлекательна для российского рынка. Когда к нам приходят новые клиенты, они часто удивляются тому, что эти детали можно приобрести на месте и по выгодной ставке, — говорит Денис Шамирян. — Большую роль сыграла и поддержка, которую оказывает правительство Москвы . Работая в технополисе, мы имеем существенные налоговые льготы, арендная плата очень разумна для столицы и, более того, есть серьезная информационная поддержка. Мы очень довольны. Не могу согласиться с теми, кто говорит, что для бизнеса здесь плохие условия. Технопарки и технополисы — это отличный проект.

Как считает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников , для бизнеса сегодня важнее не столько сам курс, поскольку к нему можно приспособиться, сколько четкий тренд и определенная стабильность. По мнению эксперта, сейчас на рынке царит неуверенность, поэтому в ближайшее время вряд ли кто-то станет пересматривать свои инвестиционные программы или планы на экспорт или импорт.

— Тренд сегодня совершенно неочевиден. Все видят потенциал ослабления рубля, но прогноз пока сделать не получается. Скорее всего, точную картину мы сможем увидеть только к концу августа — началу сентября, — подчеркнул Никита Масленников. — Пока рабочий прогноз — 65–67 рублей за доллар в сторону более высокого значения. На эти цифры стоит рассчитывать в ближайшую пару недель, если, конечно, не случится нового обрушения.

В случае же «мягких», демонстративных санкций в отношении России рубль вполне может и немного укрепиться.

Кроме того, как считает эксперт, немало проблем российскому бизнесу доставляют и весьма эксцентричные высказывания чиновников высшего ранга.

— Буквально на днях предложили изъять сверхдоходы у металлургов, горнодобытчиков и «химиков». И что? За день потеря капитализации в четыре миллиарда долларов. Такое не может радовать, — сказал Никита Масленников.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Я бы не торопился с оценками того, кто выиграет или проиграет от падения курса рубля. Да, мы несколько дней наблюдаем обвал нашей национальной валюты, однако сейчас уже начался обратный рост. И никто не говорит, что скоро мы не отыграем все снова. Так что реальное положение дел можно будет увидеть в течение нескольких недель, когда курсы валют стабилизируются.

КСТАТИ

На сегодняшний день более 75 процентов экспортной выручки российских производителей программного обеспечения приходится на Москву. Фактически каждая десятая компания, ставшая резидентом одного из столичных технопарков, специализируется в ИТ-области.

ЦИФРА

35 технопарков работают на территории 12 административных округов города Москвы.