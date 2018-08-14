Фьючерсы на природный газ подорожали во время американской сессии

Котировки фьючерсов на природный газ выросли во время американской сессии во вторник.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в сентябре торгуются по цене 2,958 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,96%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 2,884 долл. и сопротивление — на 2,974 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,43% и торгуется на отметке 96,57 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в сентябре снизился на 0,12%, достигнув отметки 67,28 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в сентябре снизился на 0,13%, дойдя до уровня 2,1342 долл. за галлон.