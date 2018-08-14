Ещё
Падение курса лиры не повлияет на проект АЭС «Аккую», считают в компании
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.40
$
66.79
75.85
75.88
Прогноз
20.08 – 27.08
$
69.50
78.54
Индексы и котировки Brent
72.20
–0.58 Золото
1194.20
+0.03 РТС
1081.50
+0.08
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1344
–0.0315
01.08
1.1660
13.08
08.08
03.08

Падение курса лиры не повлияет на проект АЭС «Аккую», считают в компании 

РИА Новости 57 минут назад
АНКАРА, 14 авг — РИА Новости, Алёна Палажченко. Падение курса турецкой лиры не окажет влияния на реализацию проекта Росатома АЭС «Аккую» в Турции, заявил РИА Новости заместитель председателя совета директоров АО «Аккую Нуклеар» Антон Дедусенко во вторник.
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума.
"Падение курса турецкой лиры не повлияет на проект сооружения АЭС «Аккую». Он реализуется проектной компанией АО «Аккую Нуклеар» по модели ВОО (строй-владей-эксплуатируй), при которой возврат инвестиций акционеров обеспечивается, главным образом, за счет продаж электрической энергии. Выручка от продаж электроэнергии планируется в различных валютах. Это, в частности, обеспечивает устойчивость экономики проекта к их волатильности", — сказал собеседник агентства.
Строительство с участием России АЭС «Аккую» началось 3 апреля нынешнего года. Проект этой атомной станции включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения «3+», соответствующими самым высоким, так называемым постфукусимским стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов.
РИА Новости: последние новости
Биржи АТР закрылись разнонаправленно из-за статданных из Китая Чистая прибыль X5 Retail по МСФО во II квартале снизилась на 16% Бумаги компаний РФ в Лондоне дорожают, кроме "Ленты"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский рынок жилья ждет адский рост цен408
Отказ Сбербанка в кредите пенсионеру возмутил Сеть213
Блокада «Северного потока-2» с треском провалилась192
Доллар доигрался336
Ротшильд предсказал конец существующего мира393
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение