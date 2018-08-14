Курс индийской рупии упал до исторического минимума

Нью-Дели, 14 августа / Синьхуа / — Индийская рупия второй операционный день продолжает падать. Обменный курс рупии превысил отметку 70 рупии к 1 доллару, что является историческим рекордом.

Сегодня курс рупии по отношению к доллару упал до отметки 70,10 за доллар, к закрытию торгов курс повысился до 69,90 за доллар, что на 0,03 проц больше, чем в предыдущий операционный день. Сравнивая с показателем начала года, когда рупия стоила 65 за доллар, падение индийской валюты составило 9 проц.

Секретарь Министерства по экономическим вопросам Индии Субхаш Чандра Гарг заявил, что обесценивание рупии в последнее время вызвано внешними причинами, и сейчас нет причин для беспокойства. —0—