Обвалился курс индийской рупии

Обменный курс индийской валюты превысил отметку 70 рупии к 1 доллару, что является историческим рекордом, передает «Синьхуа»

Сравнивая с показателем начала года, падение национальной валюты составило 9%.

Представители Министерства по экономическим вопросам заявил, что обесценивание рупии вызвано внешними причинами, и сейчас нет причин для беспокойства.

Период турбулентности сейчас проходят российский рубль и турецкая лира.

Рупия (с санскрита — чеканенное серебро) — индийская историческая серебряная монета, введённая в оборот в XV веке.