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Обвалился курс индийской рупии
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Обвалился курс индийской рупии 

Национальная Служба Новостей 23 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Обменный курс индийской валюты превысил отметку 70 рупии к 1 доллару, что является историческим рекордом, передает «Синьхуа».
Сравнивая с показателем начала года, падение национальной валюты составило 9%.
Представители Министерства по экономическим вопросам заявил, что обесценивание рупии вызвано внешними причинами, и сейчас нет причин для беспокойства.
Период турбулентности сейчас проходят российский рубль и турецкая лира.
Рупия (с санскрита — чеканенное серебро) — индийская историческая серебряная монета, введённая в оборот в XV веке.
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