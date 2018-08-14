Турция дала России передышку

Investing.com — Во вторник российский рынок, казалось бы, продолжил выход из кризисного состояния. Индекс МосБиржи потерял всего 0,12%, а индекс РТС вырос на целых 2,05% — в чем ему, разумеется, помог доллар, резко подешевевший с 67,8 руб. до 66,5 руб. Однако одной формальной статистики недостаточно: рынок крайне волатилен. Индекс МосБиржи последние дни свободно бросает в течение дня в коридоре 2260-2310 п. То есть, другими словами, на нем в равной мере легко заработать или потерять более 2% за день. И проблема в том, что эта коррекция может очень быстро закончиться по любому поводу.

Факторы, действующие на фондовый рынок и на рубль, сегодня идут нога в ногу. «Это большей частью коррекция, сегодня мы увидели стабилизацию в турецкой лире и появился некоторый спрос на развивающихся рынках, то есть сейчас это похоже на отскок, после которого мы увидим стабилизацию. Тема санкций в отношении России уже частично учтена в ценах, но не полностью, на уровне опасений. Жесткий вариант пока никто рассматривать не хочет, — рассуждает главный специалист дилинговых операций »Ланта-Банка» Роман Ермаков . — Но, поскольку в США сейчас сенаторы ушли в отпуск, так что до конца месяца можно ждать стабилизации и даже роста. В то же время, сюжет с Турцией очень сильно затрагивает Европу, так что нужно смотреть за развитием событий. И не стоит забывать, что Турция, как и Россия, входит в регион EMEA (Europe, MiddleEastandAsia) — то есть при выходе из фондов, ориентированных на этот регион, начинается продажа и российских активов».