Ещё
Вниз — от Турции до Китая
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.36
$
67.50
76.36
76.60
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
70.75
–0.14 Золото
1176.38
–0.03 РТС
1055.24
+0.60
Динамика валют
EUR / USD
15.08
1.1352
–0.0308
01.08
1.1660
14.08
09.08
05.08

Вниз — от Турции до Китая 

Investing.com Россия 36 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Положение российского рынка опять ухудшилось: кратковременный рост накануне окончился ничем. По итогам дня индекс МосБиржи потерял 0,69%, а индекс РТС — 2,43%. Проблема, как всегда, в курсе доллара: он растет против валют развивающихся рынков. На 18.50 МСК курс доллара составил 67,71 руб., то есть он подорожал на 1,21 руб. к вчерашнему закрытию. «Вчерашние улучшения на глобальных рынках оказались недолгими. Сегодня азиатские акции снижаются, доллар США с вечера вторника возобновил рост, основные сырьевые товары дешевеют, а доходности американских казначейских облигаций снижаются, указывая на рост настроений „риск-офф“», — считает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.
Трудно всем: нефть Brent подешевела на 2,55% до $70,6 за баррель. Фьючерс на S&P 500 снизился на 1,15%. Индекс Dow Jones Industrial Average упал примерно так же, на 1,13%, а индекс MSCI Emerging Market снизился на 1,9%. «Рынки под давлением, сегодня падали все развивающиеся рынки, очевидного триггера нет, но, возможно, сокращается позиция на все развивающиеся рынки. История тянется много недель, и сегодня достигла апогея. Все началось, естественно, с Турции и стало разливаться на другие рынки, есть страхи ускорения девальвации валюты Китая, что ударит по товарным рынкам и металлам, да и по нефти тоже, — говорит портфельный управляющий „Альфа Капитала“ Эдуард Харин. — Если США с Китаем не придут к консенсусу по поводу торговой войны, это может столкнуть рынки в более глубокую коррекцию. Сегодня инвесторы увидели, как резко испортились отношения между Турцией и США, и испугались подобного сценария с Китаем».
Investing.com Россия: последние новости
Рынок форекс: анонс событий на 30 июля – 3 августа Курс доллара США вырос до максимума за 14 месяцев Форекс - Курс EUR/USD снизился к закрытию американских торгов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия спрятала госдолг США75
Рубль стремительно полетел вниз415
Доллар доигрался343
Повторение кризиса 1998 года назвали неизбежным273
Российский рынок жилья ждет адский рост цен458
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение