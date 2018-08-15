Вниз — от Турции до Китая

Дмитрий Полевой. Investing.com — Положение российского рынка опять ухудшилось: кратковременный рост накануне окончился ничем. По итогам дня индекс МосБиржи потерял 0,69%, а индекс РТС — 2,43%. Проблема, как всегда, в курсе доллара: он растет против валют развивающихся рынков. На 18.50 МСК курс доллара составил 67,71 руб., то есть он подорожал на 1,21 руб. к вчерашнему закрытию. «Вчерашние улучшения на глобальных рынках оказались недолгими. Сегодня азиатские акции снижаются, доллар США с вечера вторника возобновил рост, основные сырьевые товары дешевеют, а доходности американских казначейских облигаций снижаются, указывая на рост настроений „риск-офф“», — считает главный экономист РФПИ

Трудно всем: нефть Brent подешевела на 2,55% до $70,6 за баррель. Фьючерс на S&P 500 снизился на 1,15%. Индекс Dow Jones Industrial Average упал примерно так же, на 1,13%, а индекс MSCI Emerging Market снизился на 1,9%. «Рынки под давлением, сегодня падали все развивающиеся рынки, очевидного триггера нет, но, возможно, сокращается позиция на все развивающиеся рынки. История тянется много недель, и сегодня достигла апогея. Все началось, естественно, с Турции и стало разливаться на другие рынки, есть страхи ускорения девальвации валюты Китая, что ударит по товарным рынкам и металлам, да и по нефти тоже, — говорит портфельный управляющий „Альфа Капитала“ Эдуард Харин. — Если США с Китаем не придут к консенсусу по поводу торговой войны, это может столкнуть рынки в более глубокую коррекцию. Сегодня инвесторы увидели, как резко испортились отношения между Турцией и США, и испугались подобного сценария с Китаем».