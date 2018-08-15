Действительно ли Россия избавилась от своих американских долговых обязательств?

«Россия избавилась от 84% своих американских долговых обязательств», — гласил июльский заголовок «Си-эн-эн» . Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что продажи были всего лишь частью «диверсификации структуры валют в целом». Но в случае с долларом США, на который приходится две трети мировых валютных резервов и большая часть международной торговли (за вычетом еврозоны — прим. автора), сброс столь значительного количества долларовых заемных средств далеко выходит за рамки разумной диверсификации.

Поэтому многие комментаторы предположили, что правительство на самом деле защищает себя от будущих экономических атак США. «Похоже, что Россия забеспокоилась из-за санкций и своих возможностей торговать казначейскими облигациями, — сказал один из главных бондовых трейдеров, — потому они и продали».

Тем не менее, российскому Центральному банку нужны доллары, которые он всегда держал в основном в форме высоколиквидных процентных казначейских облигаций США, чтобы стабилизировать рубль посредством рыночных интервенций и помочь своим банкам управлять ликвидностью. Кроме того, президент России Владимир Путин заявил, что «Россия не отвергает доллар» и «не планирует никаких резких шагов». Однако, это не вяжется с заголовками СМИ.

Поэтому мы решили рассмотреть еще одну возможность: заголовки попросту неверны, и Россия и близко не продавала столько облигаций.

Начнем с данных Министерства финансов США о запасах казначейских ценных бумаг. Они действительно показывают падение российского казначейского долга на 81 миллиард долларов (на 84% — прим. автора) — с 96 миллиардов в марте до 15 миллиардов долларов в мае. Другие цифры, однако, говорят о том, что фактически распродажа со стороны России была значительно менее масштабной.

Одним из показателей являются данные министерства финансов, которое отслеживает сделки с долгосрочными казначейскими облигациями между американскими и иностранными компаниями — единственный компонент финансовых активов России, который снизился, начиная с марта. С марта по май эти данные демонстрируют российские продажи в размере лишь 35 миллиардов долларов.

Однако эта цифра, вероятно, несколько занижает данные продаж со стороны России. Москва, возможно, продала некоторые казначейские облигации неамериканским участникам рынка, либо осуществила часть продаж через иностранных финансовых посредников, которые эти данные не фиксируют. Тем не менее, даже если так, то неучтенными остаются казначейские облигации на сумму примерно 46 миллиардов долларов.

По российским данным, отсутствует аналогичная сумма. Центральный банк России сообщает, что в период с марта по май общий объем внешнего долга сократился на 50 миллиардов долларов. Однако с марта укрепление доллара снизило долларовую стоимость недолларовых долговых активов России. По нашим оценкам, это объясняет снижение на семь миллиардов долларов, означая, что фактические продажи казначейских облигаций составляют 43 миллиарда долларов. Это на восемь миллиардов долларов больше, чем показывают американские данные, что, вероятно, отражает примерно соответствующий этой цифре размер российских продаж неамериканским компаниям или продаж через иностранных посредников.

Это оставляет 38 миллиардов долларов в «пропавших» облигациях. Куда они могли деться? Наиболее логичным объяснением является то, что Россия вывезла эти активы за пределы Соединенных Штатов для защиты от захвата властями США.

Двумя наиболее вероятными пунктами назначения могли бы быть Бельгия, где находится банк-депозитарий «Еуроклиар», и Каймановы острова. Поэтому мы рассмотрели данные обеих сторон.

Действительно, в апреле и мае, как показывают цифры, бельгийские запасы казначейских облигаций выросли на 25 миллиардов долларов, в то время как фонды Каймановых островов увеличились на 20 миллиардов долларов. Этой суммы в 45 миллиардов долларов более чем достаточно, чтобы учесть недостающие 38 миллиардов.

Кратко говоря, Россия, похоже, продала только около 45% своих казначейских активов — существенно, но гораздо меньше, чем 84%, о которых сообщают СМИ. 16% по-прежнему зарегистрированы в качестве российских активов в Соединенных Штатах, а остальные 39%, по нашему мнению, скрываются в Бельгии и на Каймановых островах. С ростом американо-российской напряженности не стоит удивляться новым проявлениям в ближайшие месяцы такого рода «офшоринга» по отношению к принадлежащим России казначейским облигациям США.