Рынок акций Канады закрылся ростом, S&P/TSX Composite прибавил 0,50%

Investing.com — Фондовый рынок Канады завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов производителей товаров массового потребления, финансов и телекоммуникаций.

На момент закрытия на фондовой бирже Торонто S&P/TSX Composite поднялся на 0,50%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/TSX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Element Fleet Management Corp (TO:EFN), которые подорожали на 0,87 п. (14,75%), закрывшись на отметке в 6,77. Котировки Pretium Resources Inc (TO:PVG) выросли на 0,92 п. (8,06%), завершив торги на уровне 12,34. Бумаги Boardwalk REIT (TO:BEI_u) выросли в цене на 2,18 п. (4,55%), закрывшись на отметке 50,06.

Лидерами падения стали акции Aurora Cannabis Inc (TO:ACB), цена которых упала на 0,580 п. (9,80%), завершив сессию на отметке 5,340. Акции Aphria Inc (TO:APH) поднялись на 0,920 п. (9,54%), закрывшись на уровне 8,720, а Canopy Growth Corp (TO:WEED) снизились в цене на 2,890 п. (8,25%) и завершили торги на отметке 32,150.

На фондовой бирже Торонто количество подешевевших бумаг (538) превысило количество закрывшихся в плюсе (533), а котировки 129 акций практически не изменились.

Котировки акций Boardwalk REIT (TO:BEI_u) выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 4,55%, 2,18 п., и завершили торги на отметке 50,06.

Индекс волатильности S&P/TSX 60 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/TSX Composite, существенно не изменился 0,00% до отметки 12.81.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,23%, или 2,70, достигнув отметки $1.201,60 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,04%, или 0,03, до $67,17 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подешевели на 0,06%, или 0,04, до отметки $72,57 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара CAD/USD выросла на 0,49% до 0,7652, а котировки CAD/EUR повысились на 1,06%, достигнув отметки 0,6744.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,42% до 96,56.