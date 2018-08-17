Рынок акций Канады закрылся ростом, S&P/TSX Composite прибавил 0,58%

Investing.com — Фондовый рынок Канады завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов здравоохранения, сырья и REITs.

На момент закрытия на фондовой бирже Торонто S&P/TSX Composite вырос на 0,58%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/TSX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Canopy Growth Corp (TO:WEED), которые подорожали на 3,410 п. (8,38%), закрывшись на отметке в 44,090. Котировки Precision Drilling Corp (TO:PD) выросли на 0,19 п. (4,09%), завершив торги на уровне 4,83. Бумаги Alacer Gold Corp (TO:ASR) выросли в цене на 0,090 п. (4,05%), закрывшись на отметке 2,310.

Лидерами падения стали акции Kinaxis Inc (TO:KXS), цена которых упала на 4,00 п. (4,01%), завершив сессию на отметке 95,70. Акции MacDonald Dettwiler and Associates Ltd (TO:MAXR) поднялись на 1,51 п. (3,02%), закрывшись на уровне 48,51, а Great Canadian Gaming Corp (TO:GC) снизились в цене на 1,21 п. (2,68%) и завершили торги на отметке 43,89.

На фондовой бирже Торонто количество подорожавших бумаг (647) превысило количество закрывшихся в минусе (404), а котировки 132 акций практически не изменились.

Индекс волатильности S&P/TSX 60 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/TSX Composite, упал на 2,07% до отметки 13.26.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,63%, или 7,40, достигнув отметки $1.191,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,67%, или 0,44, до $65,90 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 0,48%, или 0,34, до отметки $71,77 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара CAD/USD выросла на 0,74% до 0,7657, а котировки CAD/EUR повысились на 0,16%, достигнув отметки 0,6692.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,50% до 96,00.