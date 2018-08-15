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Diamondback покупает работающую в сланцевом Пермском бассейне США Energen за $9,2 млрд
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Diamondback покупает работающую в сланцевом Пермском бассейне США Energen за $9,2 млрд 

Прайм 47 минут назад
МЕХИКО, 15 авг /ПРАЙМ/. Американская нефтегазовая Diamondback Energy покупает работающую в сланцевом Пермском бассейне Energen Corporation за 9,2 миллиарда долларов, сообщила Diamondback.
Сделка включает чистый долг Energen в размере 830 миллионов долларов. Акционеры Energen получат за каждую свою бумагу 0,6442 обыкновенной акции Diamondback, исходя из цены акции в 84,95 доллара, что на 19% выше рыночной их стоимости на 13 августа.
В результате акционеры Diamondback получат 62% бумаг объединенной компании, Energen — 38%. Сделку планируется закрыть до конца года.
Diamondback — независимая нефтегазовая компания, специализирующаяся на нетрадиционных углеводородах в Пермской сланцевой формации в Техасе.
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