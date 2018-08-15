Рубль вгоняет экономику Приморья в предбанкротное состояние

Очередные скачки курса рубля заставляют приморских предпринимателей с тревогой смотреть на экономическую ситуацию в стране и регионе. И все чаще вспоминать дефолт 1998 г.

«Хорошо помню тот «черный вторник» 98-го, о котором я узнал из газет, возвращаясь из отпуска. Мы с компанией занимались спортом, сплавлялись по горным рекам, а где-то 4–5 сентября вошли в населенный пункт, где нас и настигли эти новости», — сообщил KONKURENT.RU Виктор Марченко, основатель ГК «Зеленые листья».

По его словам, первые дни дефолта были очень напряженными. «По приезде домой, во Владивосток, потребовалось три „философских“ недели, чтобы осмыслить происходящее и прийти к единому решению, чем нужно заниматься. Дискуссий было много, работа приостановилась в пользу обдумывания новых стратегий, но все потом получилось здорово — уже через месяц мы понимали, куда нужно двигаться», — сказал Марченко.

В России стало выгодным производство практически любых продуктов питания по сравнению с закупом импортных товаров. Если до дефолта 1998-го доля импорта на полках зашкаливала до 70%, сейчас их намного меньше, в том числе благодаря «черному вторнику», случившемуся 20 лет назад. Кроме того, только после 1999 г., по сути, начал формироваться рынок сельхозземель, эти паи стали покупаться, и, хотя не обходилось без перекупщиков, в конце концов появились конечные собственники, которые пустили сельхозземли в оборот именно под производство сельхозпродукции — «пустыня» зазеленела.

«Сегодня ситуация другая, сегодня состояние тревожное, потому что вроде как и курс доллара меняется, и рабочая сила становится дешевле, но платежеспособность населения стабильно низкая. Ждать ощутимого подъема, если ты не монополист и не госкорпорация, не приходится, — считает Виктор Марченко. — Да, в 1998 г. мы пережили стресс, но потом обозначились перспективы роста, а новый виток экономического спада отличается тем, что с 2014 г. ситуация только ухудшается, и нынешнее падение курса рубля только закрепляет эту тенденцию. С одной стороны, платежеспособный спрос крайне низок, с другой — себестоимость товаров растет, и вот эти ножницы подвели либо под банкротство, либо под очень близкое банкротство очень многие предприятия».