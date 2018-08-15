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СМИ: Нефтекомпании РФ могут обязать поставлять не менее 17,5% добычи на НПЗ
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СМИ: Нефтекомпании РФ могут обязать поставлять не менее 17,5% добычи на НПЗ 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ поручило Минэнерго, Минфину и Минэкономразвитию проанализировать возможность введения обязательного требования к нефтяным компаниям направлять от 17,5% своей годовой добычи на российские НПЗ, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на протокол июльского совещания у вице-премьера Дмитрия Козака.
Сейчас отсутствуют какие-либо нормативы по поставкам на НПЗ, крупные нефтекомпании и так поставляют большую долю, отметил изданию Андрей Полищук из Райффайзенбанка. В прошлом году в РФ было добыто 546,8 миллиона тонн нефти и конденсата, из этого объема первичная переработка составила больше половины — 279,9 миллиона тонн.
Представитель Козака сказал изданию, что решений по нормативу нет. В Минфине вопросы переадресовали в Минэнерго, где сообщили газете, что вопрос прорабатывается, в ФАС обещали предоставить комментарий позднее. В "Роснефти" и других крупных нефтекомпаниях отказались от комментариев.
Отмечается, что в протоколе не сказано, кто автор инициативы и на какие цели она направлена. Три источника газеты в отрасли связывают идею с «Роснефтью», которая владеет 13 крупными НПЗ (36% в первичной переработке нефти в РФ). Один из них говорит, что госкомпания просит поддержать наименее эффективные заводы, два других собеседника уточняют, что в первую очередь речь идет о Ачинском, Ангарском НПЗ, а также наиболее старых заводах компании в Поволжье — Куйбышевском, Новокуйбышевском, Сызранском (Самарская группа НПЗ) и Саратовском НПЗ.
Если идея будет реализована, то она в основном ударит по независимым нефтедобытчикам, которые не имеют заводов и продают свою нефть не на чужие НПЗ, а на экспорт. Один из собеседников газеты в отрасли, знакомый с обсуждением инициативы, отмечает, что непонятно, как она будет реализована с точки зрения логистики и какова ее реальная эффективность для отрасли. Дозагрузка НПЗ нефтью независимых производителей не будет способствовать улучшению экономики наименее эффективных производств, считают собеседники газеты, но если появится обязательство поставлять нефть на конкретные НПЗ, то существенно снизится цена сырья.
Советник «Ассонефти» (ассоциация независимых нефтегазодобытчиков) Сергей Ветчинин заявил изданию, что идея может повлечь за собой снижение доходности нефтекомпаний, поставляющих сейчас нефть на экспорт.
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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