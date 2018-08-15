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Бюджет РФ потеряет 79 млрд руб. в год из-за изъятия сверхдоходов в золотодобыче
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Бюджет РФ потеряет 79 млрд руб. в год из-за изъятия сверхдоходов в золотодобыче 

ТАСС 48 минут назад
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Глава Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба оценил потери бюджета от изъятия дополнительных доходов у предприятий отрасли в 79 млрд рублей в год. Об этом пишет в среду газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Кашубы в Минпромторг РФ.
В документе указывается, что повышение фискальной нагрузки на золотодобывающую отрасль может привести к невыполнению инвестиционных программ и падению добычи золота, которая, по прогнозам организации, к 2025 году снизится на 50 тонн в год (ранее сообщалось, что в 2017 году общее производство золота в России составило 317,66 тонны). После 2025 года падение может стать «еще более драматичным», считают в Союзе золотопромышленников.
Потенциальные потери бюджета, по оценке Кашубы, составят до 21 млрд рублей в год, а с учетом недополученного золота — до 79 млрд
Ранее помощник президента РФ Андрей Белоусов выдвинул идею изъятия сверхдоходов в размере около 0,5 трлн рублей ежегодно у компаний горно-металлургической и химической отраслей. Предложение обосновывается тем, что ставка налогообложения в этих отраслях ниже, чем у нефтяных компаний, а рентабельность выше. В список Белоусова вошли 14 компаний, в том числе "Полюс золото".
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин уже обратился к президенту РФ Владимиру Путину с письмом, в котором оценил возможные потери российского фондового рынка от этой идеи в 3 трлн рублей.
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