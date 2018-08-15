Бюджет РФ потеряет 79 млрд руб. в год из-за изъятия сверхдоходов в золотодобыче

МОСКВА, 15 августа. / ТАСС /. Глава Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба оценил потери бюджета от изъятия дополнительных доходов у предприятий отрасли в 79 млрд рублей в год. Об этом пишет в среду газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Кашубы в Минпромторг РФ

В документе указывается, что повышение фискальной нагрузки на золотодобывающую отрасль может привести к невыполнению инвестиционных программ и падению добычи золота, которая, по прогнозам организации, к 2025 году снизится на 50 тонн в год (ранее сообщалось, что в 2017 году общее производство золота в России составило 317,66 тонны). После 2025 года падение может стать «еще более драматичным», считают в Союзе золотопромышленников.

Потенциальные потери бюджета, по оценке Кашубы, составят до 21 млрд рублей в год, а с учетом недополученного золота — до 79 млрд