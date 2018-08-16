«Газпром нефть» увеличила продажи авиатоплива в первом полугодии на 6,3% — до 1,7 млн тонн

«Газпромнефть-Аэро», оператор авиатопливного бизнеса «Газпром нефти» , увеличила продажи авиатоплива в январе-июне 2018 года на 6,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 1,7 млн тонн, говорится в сообщении «Газпром нефти».

При этом по итогам первого полугодия 2018 года компания увеличила объем заправок «в крыло» на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,28 млн тонн, укрепив таким образом лидерство на авиатопливном рынке России по объему розничной реализации.

Клиентами «Газпромнефть-Аэро» на сегодняшний день являются более 160 российских и иностранных авиакомпаний.

Объем зарубежных заправок в первом полугодии 2018 года увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 120 тыс. тонн авиатоплива. Международная география сбытовой сети расширилась до 253 аэропортов (плюс три аэропорта в текущем году) в 63 странах.

«Газпромнефть-Аэро» — дочернее предприятие компании «Газпром нефть». Операционную деятельность по заправке воздушных судов и реализации авиационного топлива «в крыло» компания ведет с 1 января 2008 года.