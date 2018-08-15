15 августа. Главное за минуту: Борис Минц может отдать пенсионную империю за долги, рубль передумал укрепляться 

• Уехавший из России бизнесмен Борис Минц может отдать одну из крупнейших российских пенсионных групп за долги. Финансовая группа «Будущее», в которую входят негосударственные пенсионные фонды (НПФ) Бориса Минца, вскоре перейдет под контроль кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I). O1 Group Минца была должна 25 млрд рублей Московскому Кредитному Банку, но тот переуступил кредит своему акционеру — концерну «Россиум» Романа Авдеева, который и нанял RT&I. Новый потенциальный владелец почти наверняка будет искать другого покупателя: негосударственные пенсионные фонды явно не его профиль.
• Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов назвал цель повышения пенсионного возраста. Дефицит бюджета Пенсионного фонда (ПФР) будет увеличиваться, если не принять никаких мер по совершенствованию пенсионной системы, при этом пенсии будут расти гораздо более низкими темпами, не выше инфляции, заявил чиновник. Из этих слов следует, что пенсии все равно бы повышались и без увеличения пенсионного возраста, а единственной целью реформы становится покрытие бюджета ПФР.
• Базирующийся в Симферополе Генбанк прекратил обслуживание своих карт Visa и Mastercard, но продолжит обслуживать в своих банкоматах карты Visa и Mastercard российских банков, которые не зашли в Крым из-за санкций. На днях банк уведомил на своем сайте о завершении процесса замены эмитированных им банковских карт платежных систем Visa и Masterсard на карты платежной системы «Мир» и прекращении в связи с этим обслуживания указанных карт международных платежных систем с 14 августа.
• Поукреплявшись один день, рубль возобновил падение. Доллар вновь стоил выше 67 рублей, а евро — выше 76. Правда, по мнению некоторых экспертов, заметное укрепление рубля может произойти в конце августа из-за налогового периода в случае отсутствия негативных новостей на тему санкций против России. Об этом говорится в аналитическом комментарии Райффайзенбанка. Впрочем, в этом году после падения в моменты обострений санкционной войны рубль пока никогда не укреплялся до уровня, на котором был до новой порции санкций.