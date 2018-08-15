Кашуба: изъятие «свердоходов» от золота обрушит бюджет РФ

Глава Союза золотопромышленников Р Ф Сергей Кашуба написал письмо в Минпромторг о потерях бюджета от изъятия «сверхдоходов» у предприятий отрасли. Они составят 79 млрд рублей в год, считает Кашуба.

Глава Союза привел аргументы, согласно которым повышение фискальной нагрузки на золотодобывающую отрасль может сорвать инвестиционные программы и снижению добычи золота, которая к 2025 году снизится на 50 т в год. А после этого периода потери могут стать куда более драматичными, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо.

Потенциальные потери бюджета при этом составят до 21 млрд рублей в год, а с учетом недополученного золота — 79 млрд рублей.

«Налоговая система должна быть не только стабильной, но и эффективной с точки зрения работы частного бизнеса», — говорится в письме.