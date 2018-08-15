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Кашуба: изъятие «свердоходов» от золота обрушит бюджет РФ
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Кашуба: изъятие «свердоходов» от золота обрушит бюджет РФ 

News.ru 11 минут назад
Фото: News.ru
Глава Союза золотопромышленников Р Ф Сергей Кашуба написал письмо в Минпромторг о потерях бюджета от изъятия «сверхдоходов» у предприятий отрасли. Они составят 79 млрд рублей в год, считает Кашуба.
Глава Союза привел аргументы, согласно которым повышение фискальной нагрузки на золотодобывающую отрасль может сорвать инвестиционные программы и снижению добычи золота, которая к 2025 году снизится на 50 т в год. А после этого периода потери могут стать куда более драматичными, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо.
Потенциальные потери бюджета при этом составят до 21 млрд рублей в год, а с учетом недополученного золота — 79 млрд рублей.
Российский союз промышленников и предпринимателей отправил президенту Владимиру Путину письмо с критикой идеи Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у бизнеса. Капитализация российского фондового рынка снизится на 3 трлн рублей, что опасно для экономики страны, говорится в послании.
«Налоговая система должна быть не только стабильной, но и эффективной с точки зрения работы частного бизнеса», — говорится в письме.
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