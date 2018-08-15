Что будет с рублем: Названы два сценария

Что будет с рублем в конце года: Названы два сценария

— Во вторник рубль значительно подорожал благодаря укреплению валют развивающихся стран на фоне решения ЦБ Турции принять меры для поддержки лиры и существенного увеличения стоимости нефти, которая растет за счет сокращения добычи Саудовской Аравией и намеков на увеличение мирового спроса на сырье.

Как и ожидалось, инвесторы никак не отреагировали на вчерашнюю публикацию правительством США официального законопроекта по свежим антироссийским санкциям, так как никакой новой информации по ограничениям в тексте не содержалось, а весь потенциальный возможный негатив игроки включили в курс нацвалюты еще на прошлой неделе.

В ближайшее время котировки получат поддержку со стороны отечественных экспортеров, которые должны будут сконвертировать и уплатить в казну порядка 1,8 трлн рублей в рамках стартующего сегодня налогового периода.

Текущий рост стоимости сырья может легко смениться падением, ведь высокие цены на нефть стали возможными благодаря желанию США прекратить экспорт из Ирана. Однако, сейчас мы можем наблюдать стремление иранцев за счет скидок заключить долгосрочные контракты с азиатскими странами, в том числе и с КНР, что значительно затруднит американцам экономическую блокаду страны. Кроме того, даже если планы Вашингтона воплотятся в жизнь, дефицит на рынке вряд ли возникнет: Москва и Эр-Рияд легко заполнят образовавшуюся пустоту.

Отрицательно повлиять на курс рубля может ужесточение американской монетарной политики: турбулентность на развивающихся рынках практически никак не сказалась на экономике США. Вследствие чего ФРС может повыси-ть процентную ставку еще два раза до конца года, что приведет к росту доллара и оттоку капитала из стран с повышенным риском.

Стоимость российской валюты к декабрю зависит от двух факторов — стоимость сырья и приток/отток капитала нерезидентов. Если прогнозы по замедлению роста глобальной экономики и потреблению топлива сбудутся, то нефть может подешеветь до 68 долларов за баррель, что в совокупности с бегством иностранцев из отечественных бумаг под влиянием свежих санкций должно отправить курс нацвалюты к отметке в 72 рубля за доллар.

Тем не менее, если ситуация будет складываться максимально оптимистичным образом, то рубль хоть и окрепнет, но особого восстановления нацвалюты ожидать не стоит. Особенно учитывая отсутствие интереса у отечественного регулятора по ее укреплению. Вероятнее всего, уровня ниже 62,50 рубля за доллар мы к новому году не увидим.