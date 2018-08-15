Средний чек покупок россиян к школе вырос на 23%

В июле родители начали покупать для своих детей самые необходимые товары к школе. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных Сбербанка «ОФД Платформа», который получает информацию от онлайн-касс магазинов в России. «Известия» ознакомились с ними. В топ-10 таких приобретений вошли: школьная форма, принадлежности для обучения, а также предметы одежды и канцелярские товары.

Самая высокая стоимость покупки зафиксирована у школьной формы, средний чек на ее приобретение составил 1,8 тыс. рублей, что на 12,5% больше, чем в июля 2017 года. На втором месте — детские брюки со средней ценой почти 1,4 тыс. рублей (+14%). Затем идут рюкзак — 930 рублей (+13%), блузка — 670 рублей (+17%), пенал — 640 рублей (+28%). Самый значительный рост цены наблюдался у детской футболки — на 77%, до 390 рублей, а также у настольной лампы — на 42%, до 330 рублей.

В целом же средний чек на покупки товаров к школе за один поход в магазин, по данным «ОФД Платформа», вырос на 23% и составил 2,1 тыс. рублей. В Костромской и Ростовской областях, в республиках Чечня, Мордовия, Хакасия спрос вырос заметнее, он подскочил более чем в три раза. Больше всего на школьные принадлежности в июле этого года потратили жители Магаданской, Нижегородской, Воронежской, Свердловской областей и Мордовии. Средний чек в этих регионах превышал 3,5 тыс. рублей.

Согласно официальной статистике, в целом по стране рост цен на школьные товары в нынешнем году был скромнее относительно прошлого. Так, в Минэкономразвития «Известиям» сказали, что, в июле 2018 года стоимость одежды для детей школьного возраста выросла на 2,4%. Такая динамика ниже показателя инфляции, которая составила 2,5% год к году. На детскую обувь цены росли чуть быстрее — на 3,4%. В ведомстве добавили, что по школьным товарам рост цен в годовом выражении замедляется.

Причина такой разницы в оценках может заключаться в том, что официальная статистика учитывает цены на все товары. Хотя потребители могли отдавать предпочтения продукции определенной стоимости.

Глава Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина считает, что в этом году наблюдается постепенное восстановление потребительского спроса — родители уже стараются приобретать для детей комплект школьной одежды с несколькими вариантами перемен, например, рубашек. Тогда как в прошлом году семейный бюджет на покупки к школе был небольшим, и на покупках к учебному году старались экономить. Антонина Цицулина отметила, что вскоре начнется сезон покупки обуви на осень для детей. «Если родители будут покупать по две пары для ребенка, можно будет с полной уверенностью говорить о восстановлении спроса», — отметила специалист.

Она также добавила, что взрослые обращают больше внимания на качество формы, чему способствует и большее предложение на рынке за счет выхода на него большего числа производителей. По данным ассоциации, полноценный комплект одежды для школы стоит около 2–3 тыс. рублей.