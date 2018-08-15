Электроснабжение на предприятиях «Газпром нефть» и «Роснефть» в ЯНАО восстановлено 

МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Электроснабжение на нефтедобывающих предприятиях "Газпром нефть" и "Роснефть" в Ямало-Ненецком автономном округе восстановлено, сообщается в материалах, размещенных на сайте Минэнерго РФ.
Ранее ведомство сообщило о нарушении электроснабжения на нефтедобывающих предприятиях «Газпром нефть» и «Роснефть» ночью 15 августа.
"В 04.30 нагрузка предприятиями нефтедобычи восстановлена", — говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о нарушении технологических процессов не поступала.