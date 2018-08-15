Ещё
Электроснабжение на предприятиях «Газпром нефть» и «Роснефть» в ЯНАО восстановлено
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.30
$
66.79
75.75
75.89
Прогноз
20.08 – 27.08
$
69.50
78.54
Индексы и котировки Brent
72.20
+0.00 Золото
1187.58
+0.00 РТС
1081.50
+0.08
Динамика валют
EUR / USD
15.08
1.1323
–0.0336
01.08
1.1660
14.08
09.08
05.08

Электроснабжение на предприятиях «Газпром нефть» и «Роснефть» в ЯНАО восстановлено 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Электроснабжение на нефтедобывающих предприятиях "Газпром нефть" и "Роснефть" в Ямало-Ненецком автономном округе восстановлено, сообщается в материалах, размещенных на сайте Минэнерго РФ.
Ранее ведомство сообщило о нарушении электроснабжения на нефтедобывающих предприятиях «Газпром нефть» и «Роснефть» ночью 15 августа.
"В 04.30 нагрузка предприятиями нефтедобычи восстановлена", — говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о нарушении технологических процессов не поступала.
Прайм: последние новости
Биржи АТР закрылись разнонаправленно из-за статданных из Китая Бумаги компаний РФ в Лондоне дорожают, кроме "Ленты" Биржи АТР в основном корректируются вверх, индексы Китая снижаются из-за статистики
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Повторение кризиса 1998 года назвали неизбежным47
Что будет с рублем: названы два сценария88
Чем обернулся ЧМ для России55
Доллар доигрался337
Российский рынок жилья ждет адский рост цен443
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение