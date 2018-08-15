Сбой электроснабжения произошел на предприятиях «Газпром нефть» и «Роснефть» в ЯНАО 

МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Минэнерго РФ сообщило о нарушении электроснабжения на нефтедобывающих предприятиях "Газпромнефть" и "Роснефть" ночью 15 августа в Ямало-Ненецком автономном округе, следует из материалов, размещенных на сайте ведомства.
"15 августа действием защит с успешными АПВ отключались: в 02.48 — ВЛ 220 кВ «Холмогорская — Вынгапур» (филиал ПАО «ФСК ЕЭС» — «МЭС Западной Сибири»); в 02.50 — ВЛ 220 кВ «Холмогорская — Янга-Яха». Произошел сброс нагрузки предприятиями нефтедобычи ПАО «Газпром нефть» (ДЗО ПАО «Газпром») и ПАО «НК „Роснефть“ на 28,8 МВт», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, сейчас осуществляется набор нагрузки предприятиями.