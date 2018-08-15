На предприятиях «Газпром нефти» и «Роснефти» в ЯНАО произошёл сбой энергоснабжения

Авария случилась ночью. Она была вызвана срабатыванием автоматов защиты на подстанциях. В настоящее время электронагрузка предприятий восстановлена.