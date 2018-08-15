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На предприятиях «Газпром нефти» и «Роснефти» в ЯНАО произошёл сбой энергоснабжения
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На предприятиях «Газпром нефти» и «Роснефти» в ЯНАО произошёл сбой энергоснабжения 

Говорит Москва 1 час назад
Авария случилась ночью. Она была вызвана срабатыванием автоматов защиты на подстанциях.
В настоящее время электронагрузка предприятий восстановлена.
Говорит Москва: последние новости
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