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На предприятиях «Газпром нефти» и «Роснефти» в ЯНАО произошёл сбой энергоснабжения
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На предприятиях «Газпром нефти» и «Роснефти» в ЯНАО произошёл сбой энергоснабжения
Говорит Москва
1 час назад
Комментарии
Авария случилась ночью. Она была вызвана срабатыванием автоматов защиты на подстанциях.
В настоящее время электронагрузка предприятий восстановлена.
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