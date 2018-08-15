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Правительство может ввести обязательный норматив поставок нефти на НПЗ
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Правительство может ввести обязательный норматив поставок нефти на НПЗ 

Ведомости 57 минут назад
Минэнерго, Минфин и Минэкономики по поручению правительства прорабатывают вопрос о введении обязательного требования к нефтяным компаниям по отправке на НПЗ не менее 17,5% от добытого сырья. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола июльского совещания у вице-премьера Дмитрия Козака. В Минэнерго подтвердили, что вопрос прорабатывается.
Авторство инициативы в протоколе не указано. Собеседники издания связывают ее с «Роснефтью», владеющей 13 крупными НПЗ и обеспечивающей 36% первичной переработки в России. Источники отмечают, что компания просит о поддержке наименее эффективных заводов — Ачинском, Ангарском, а также наиболее старые поволжские НПЗ — Куйбышевский, Новокуйбышевский, Сызранский и Саратовский.
Сейчас в России нет обязательных нормативов по поставкам сырья на НПЗ. Крупные компании сами беспокоятся о загрузке своих заводов. В 2017 г. из добытых 546,8 млн тонн нефти на первичную переработку пришлось 279,9 млн тонн. По оценке ассоциация независимых нефтегазодобытчиков «Ассонефть», независимые нефтекомпании добывают порядка 23 млн тонн в год, из которых около 14 млн идет на внутренний рынок. Из этого объема более половины идет на независимые НПЗ.
Независимые производители, продающие свою нефть на экспорт опасаются, что введение норматива о поставках на НПЗ отберет у них премию к цене. Об этом рассказал собеседник, близкий к работающей в Поволжье «Юкола-нефть», добывающей около 360 000 тонн нефти в год. У таких компаний как «Дулисьма» и Ruspetro есть льготы по экспортной пошлине, также могут их потерять.
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