Правительство может ввести обязательный норматив поставок нефти на НПЗ

Минэнерго, Минфин и Минэкономики по поручению правительства прорабатывают вопрос о введении обязательного требования к нефтяным компаниям по отправке на НПЗ не менее 17,5% от добытого сырья. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола июльского совещания у вице-премьера Дмитрия Козака . В Минэнерго подтвердили, что вопрос прорабатывается.

Авторство инициативы в протоколе не указано. Собеседники издания связывают ее с «Роснефтью» , владеющей 13 крупными НПЗ и обеспечивающей 36% первичной переработки в России. Источники отмечают, что компания просит о поддержке наименее эффективных заводов — Ачинском, Ангарском, а также наиболее старые поволжские НПЗ — Куйбышевский, Новокуйбышевский, Сызранский и Саратовский.

Сейчас в России нет обязательных нормативов по поставкам сырья на НПЗ. Крупные компании сами беспокоятся о загрузке своих заводов. В 2017 г. из добытых 546,8 млн тонн нефти на первичную переработку пришлось 279,9 млн тонн. По оценке ассоциация независимых нефтегазодобытчиков «Ассонефть», независимые нефтекомпании добывают порядка 23 млн тонн в год, из которых около 14 млн идет на внутренний рынок. Из этого объема более половины идет на независимые НПЗ.

Независимые производители, продающие свою нефть на экспорт опасаются, что введение норматива о поставках на НПЗ отберет у них премию к цене. Об этом рассказал собеседник, близкий к работающей в Поволжье «Юкола-нефть», добывающей около 360 000 тонн нефти в год. У таких компаний как «Дулисьма» и Ruspetro есть льготы по экспортной пошлине, также могут их потерять.