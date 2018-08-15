Оренбургские приставы распродают имущество и иномарки должников 

В Оренбурге состоятся очередные торги по продаже арестованного имущества должников.
В этот раз на продажу выставлено 46 лотов: 28 машин, 2 объекта недвижимого имущества и 16 единиц оборудования, сообщает УФССП региона.
По цене ниже рыночной можно будет приобрести автомобили MAZDA 5 (начальная цена 496 495,00 рублей), TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO) (начальная цена 2 050 000,00 рублей), гараж на ул. Братьев Башиловых (начальная цена 85 465,80 рублей), пресс-подборщик, агрегат почвообрабатывающий комбинированный АПК-7 и т.п.
Торги пройдут 24 августа в 11.00 в специализированной организации ООО «Дельта» по ул. Базовая, 1/3. Подать заявку можно до 17 августа. Информация об аукционах размещена на официальном сайте ФССП России, на сайте www.torgi.gov в разделе «Реализация имущества должников». Дополнительная информация — по телефону 8 (3532) 779895 — отдел реализации Территориального Управления Росимущества в Оренбургской области (с 9 до 16 часов в рабочие дни).