Оренбургские приставы распродают имущество и иномарки должников

В Оренбурге состоятся очередные торги по продаже арестованного имущества должников.

В этот раз на продажу выставлено 46 лотов: 28 машин, 2 объекта недвижимого имущества и 16 единиц оборудования, сообщает УФССП региона.

По цене ниже рыночной можно будет приобрести автомобили MAZDA 5 (начальная цена 496 495,00 рублей), TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO) (начальная цена 2 050 000,00 рублей), гараж на ул. Братьев Башиловых (начальная цена 85 465,80 рублей), пресс-подборщик, агрегат почвообрабатывающий комбинированный АПК-7 и т.п.