Биржи АТР торгуются в минусе

Биржи АТР торгуются в основном в минусе, индексы Китая снижаются в пределах 1,5%

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются преимущественно в минусе, при этом рынки Китая снижаются на 1,3-1,5% на опасениях замедления роста экономики страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.39 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,31% — до 2744,47 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,42%, до 1492,34 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 1,52% — до 27330,64 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,06%, до 6303,4 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 1,05% — до 22121,84 пункта. Корейский индекс KOSPI не торгуется в связи с выходным днем в Южной Корее. Во вторник индекс закрылся ростом на 0,47%, до 2258,91 пункта.

Давление на китайские биржи оказали последние данные по региону, которые вызвали опасения инвесторов относительно того, что рост второй по величине экономики в мире может замедлиться на фоне торгового конфликта с США.

Согласно данным статистического агентства Китая, рост инвестиций в основные средства в КНР за первые семь месяцев текущего года замедлился до 5,5%, тогда как ожидался на уровне 6%. За январь-июнь был зафиксирован рост показателя на 6%.