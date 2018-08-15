Бесперспективное золото: почему драгоценные металлы никому больше не нужны?

Москва, 15 августа — «Вести. Экономика». Цены на золото и другие драгоценные металлы с апреля находятся в устойчивом нисходящем тренде. Нет даже намека на какой-то отскок, снижение уже приобрело перманентный характер.

С чем связана такая динамика, сказать сложно, впрочем, рынок драгоценных металлов вообще является одним из самых непонятных и таинственных. С одной стороны, мы видим постоянные покупки золота со стороны различных ЦБ , в том числе российского и китайского, однако это никак не помогает ценам.

Есть масса теорий о том, что западные монетарные органы намеренно не дают ценам на золото расти и это связано с долларом. Очень похоже на правду. Кроме того, важно отметить, что котировки, которые мы все видим на экранах, — это котировки фьючерсных контрактов, а значит, это простая бумага, то есть этой ценой достаточно легко манипулировать, поскольку на поставку подавляющая часть этих контрактов не уходит.

Бросается в глаза и сильная корреляция с курсом доллара. По мере укрепления американской валюты стоимость золота снижается. Когда доллар дешевеет, золото начинает расти.

На графике видно, что динамики пары евро/доллар и фьючерсов на золото практически повторяют друг друга. Однако, учитывая тот факт, что доллар сейчас стремительно растет ко всем валютам и является явным фаворитом на рынке Forex, нет ничего удивительного в том, что стоимость унции золота опустилась уже до $1190.

С точки зрения технического анализа динамика основной валютной пары евро/доллар сейчас имеет все шансы опуститься в район 1,10 или даже ниже. А учитывая вышесказанное, то есть сильную корреляцию золота и доллара, высока вероятность, что главный драгоценный металл также будет продолжать дешеветь.

В пользу рукотворного снижения стоимости золота говорит и тот факт, что раньше инвесторы рассматривали золото в качестве актива-убежища и покупали его во время шумихи на финансовых рынках, сейчас этого не происходит. Если есть спрос на рисковые активы, золото и серебро дорожают, если рынок функционирует в режиме risk off, золото дешевеет.

В пользу негативного сценария по золоту говорит и картина на рынке опционов. И хотя данный сегмент на Московской бирже практически не развит, для анализа общей ситуации он иногда подходит. Так, в опционах пут в 200-м страйке можно заметить максимальный объем открытых позиций, и они уже «зашли в деньги». Дальнейшее движение котировок вниз будет лишь увеличивать прибыльность данной позиции.

moex.com Отмена сценария может быть лишь в том случае, если сегодня динамика резко развернется и золото начнет дорожать. Но, как было сказано выше, графики и драгоценных металлов, и евро, выглядят практически безнадежно. Любые отскоки используются спекулянтами для увеличения продаж.

Добавим, что Россия, по последним данным, снова увеличила вложения в золото, при этом избавилась практически от всех долларовых бумаг. И хотя данное решение было принято на фоне угрозы санкций и потенциальной заморозки активов, с точки зрения динамики рынка это, безусловно, не лучший вариант.