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Курьерский сектор Китая продемонстрировал ускоренный рост в июле
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Курьерский сектор Китая продемонстрировал ускоренный рост в июле 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 15 августа /Синьхуа/ — Китайский курьерский сектор сохранил ускоренный рост в июле этого года благодаря продолжительному расширению онлайн потребления, свидетельствуют официальные данные, опубликованные Государственным почтовым управлением КНР.
Совокупный объем доходов сектора составил 48,2 млрд юаней /около 7 млрд млрд долларов США/, что на 23 процента больше, чем годом ранее. Июньский прирост составил 21,1 процента.
В прошлом месяце примерно 4,1 млрд посылок было обработано, что на 27,3 процента больше, чем годом ранее. Июньский прирост — 24,2 процента.
За первые семь месяцев этого года общий объем поступлений китайских курьерских фирм составил 322,7 млрд юаней с приростом на 25,4 процента.
Продолжительный ускоренный рост сектора курьерских услуг обусловлен значительным увеличением онлайн потребления.
В январе-июле нынешнего года онлайн розничные продажи потребительских товаров выросли на 29,3 процента, достигнув 4,8 трлн юаней. Напомним, что за указанный промежуток времени общий объем розничных продаж в стране вырос на 9,3 процента до 21,1 трлн юаней. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
За первые семь месяцев этого года объем внешней торговли провинции Шаньдун превысил 1 трлн юаней В Китае в первом полугодии этого года выросли онлайн-продажи бытовой техники ВВП Кыргызстана за январь-июль 2018 года снизился на 0,2 процента
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