Курьерский сектор Китая продемонстрировал ускоренный рост в июле

Пекин, 15 августа / Синьхуа / — Китайский курьерский сектор сохранил ускоренный рост в июле этого года благодаря продолжительному расширению онлайн потребления, свидетельствуют официальные данные, опубликованные Государственным почтовым управлением КНР.

Совокупный объем доходов сектора составил 48,2 млрд юаней /около 7 млрд млрд долларов США/, что на 23 процента больше, чем годом ранее. Июньский прирост составил 21,1 процента.

В прошлом месяце примерно 4,1 млрд посылок было обработано, что на 27,3 процента больше, чем годом ранее. Июньский прирост — 24,2 процента.

За первые семь месяцев этого года общий объем поступлений китайских курьерских фирм составил 322,7 млрд юаней с приростом на 25,4 процента.

Продолжительный ускоренный рост сектора курьерских услуг обусловлен значительным увеличением онлайн потребления.

В январе-июле нынешнего года онлайн розничные продажи потребительских товаров выросли на 29,3 процента, достигнув 4,8 трлн юаней. Напомним, что за указанный промежуток времени общий объем розничных продаж в стране вырос на 9,3 процента до 21,1 трлн юаней. -0-