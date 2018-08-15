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Волгоградское УФАС не нашло нарушений в резком подорожании бензина?
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Волгоградское УФАС не нашло нарушений в резком подорожании бензина? 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
По мнению антимонопольщиков, стоимость топлива стабилизировалась.
Областное УФАС не нашло нарушений в резком росте цен на бензин.
«В стране наблюдается многолетняя тенденция изменения оптовых и розничных цен на нефтепродукты темпами, близкими к темпам роста инфляции, — отметил глава ведомства Роман Лучников. — Сейчас цены на бензины и дизельное топливо в розничном сегменте стабилизировались».
По его мнению, уже предприняты все предусмотренные законом меры. Налажен ежедневный мониторинг ценовой ситуации в рознице и в крупнооптовом сегменте рынка, включая биржевые и оптовые сделки. Выдано 8 предупреждений нефтяным компаниями о прекращении действий, создающих ущемление интересов потребителей.
В течение июня и июля в регионе средние розничные цены на автозаправках практически не поменялись и составили в среднем на бензин марки АИ-92 — 41,67 руб. /л, на АИ-95 — 44,95 руб. /л, на дизтопливо «ДТ летнее» — 43,41 руб. /л.
Дальнейших предпосылок к росту цен, по мнению антимонопольного органа, нет.
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