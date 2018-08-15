Куда за «Кагоцелом», а куда за «Нурофеном»: нижегородские аптеки снизили цены на лекарства

Августовский рынок цен на лекарственные препараты в Нижнем Новгороде показывает как удешевление ряда товаров, так и повышение цен на некоторые лекарства в определенных аптечных сетях. Конкретную статистику привела на пресс-конференции 14 августа начальник отдела контроля экономической концентрации нижегородского УФАС Тамара Григорян.

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Препарат «Ингавирин» подорожал на 20 рублей в сети «Ладушка», где теперь стоит 561 рублей. «Арбидол максимум» вырос в цене на 30 рублей в ГП, НО «НОФ» и чуть менее чем чем на рубль в ООО «НАС». В «Максавите» также стали дороже на 11 рублей «Кагоцел», на 5 рублей «Нурофен», на 1 рубль «Амброксол» и на полтора рубля «Ибупрофен». Цена на «Капотен» повысилась в ГП, НО «НОФ» примерно на 7 рублей.

В аптечной сети «Ладушка» зафиксировано снижение цен на некоторые препараты. Подешевели там «Кагоцел», «Арбидол максимум», «Аспирин кардио» и «Нурофен». В «Максавите» немного дешевле стали «Милдронат» и «Капотен».

Кроме того, ФАС объявила о начале разработки проекта правительственного постановления о требованиях к формирования лотов во время госзакупок лекарств. Цель — исключить негативную практику включения в один лот услуг по оптовой поставке лекарств, их хранению и отпуску льготникам через аптеки. Если оно будет принято, то в силу вступит уже в январе 2019 года.

Ранее сообщалось, что цены на бензин могут снизиться в регионе.