Ещё
Куда за «Кагоцелом», а куда за «Нурофеном»: нижегородские аптеки снизили цены на лекарства
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.20
$
66.58
75.40
75.52
Прогноз
20.08 – 27.08
$
69.50
78.54
Индексы и котировки Brent
71.98
–0.50 Золото
1187.80
–0.03 РТС
1079.64
–0.03
Динамика валют
EUR / USD
15.08
1.1321
–0.0338
01.08
1.1660
14.08
09.08
05.08

Куда за «Кагоцелом», а куда за «Нурофеном»: нижегородские аптеки снизили цены на лекарства 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Августовский рынок цен на лекарственные препараты в Нижнем Новгороде показывает как удешевление ряда товаров, так и повышение цен на некоторые лекарства в определенных аптечных сетях. Конкретную статистику привела на пресс-конференции 14 августа начальник отдела контроля экономической концентрации нижегородского УФАС Тамара Григорян.
Читайте также
Нижегородские хирурги провели уникальную операцию младенцу
Препарат «Ингавирин» подорожал на 20 рублей в сети «Ладушка», где теперь стоит 561 рублей. «Арбидол максимум» вырос в цене на 30 рублей в ГП, НО «НОФ» и чуть менее чем чем на рубль в ООО «НАС». В «Максавите» также стали дороже на 11 рублей «Кагоцел», на 5 рублей «Нурофен», на 1 рубль «Амброксол» и на полтора рубля «Ибупрофен». Цена на «Капотен» повысилась в ГП, НО «НОФ» примерно на 7 рублей.
В аптечной сети «Ладушка» зафиксировано снижение цен на некоторые препараты. Подешевели там «Кагоцел», «Арбидол максимум», «Аспирин кардио» и «Нурофен». В «Максавите» немного дешевле стали «Милдронат» и «Капотен».
Кроме того, ФАС объявила о начале разработки проекта правительственного постановления о требованиях к формирования лотов во время госзакупок лекарств. Цель — исключить негативную практику включения в один лот услуг по оптовой поставке лекарств, их хранению и отпуску льготникам через аптеки. Если оно будет принято, то в силу вступит уже в январе 2019 года.
Ранее сообщалось, что цены на бензин могут снизиться в регионе.
В городе N: последние новости
В России вырастут цены на колбасу и мясные полуфабрикаты Эффективность образования будут оценивать по «индексу счастья» россиян Товарооборот Нижегородской области за полгода увеличился на 36,5%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым лишился Visa и MasterCard270
Поезда под запретом: Россия нашла ответ Украине280
Повторение кризиса 1998 года назвали неизбежным262
Доллар доигрался342
Как Китай забирает Украину за долги5
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение