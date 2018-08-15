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В начале торгов вероятно возобновление продаж
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В начале торгов вероятно возобновление продаж 

Прайм 39 минут назад
Во вторник наблюдался «отскок» по индексу РТС. Опасения, вызванные напряженностью в отношениях между США и Турцией в течение дня немного смягчились, что способствовало (краткосрочному) улучшению внешнего фона в целом. Тем временем на сайте конгресса США был опубликован текст законопроекта по санкциям в отношении РФ, реакция рынка на который оказалась невнятной. Надо заметить, что текст законопроекта еще в начале августа появился в СМИ, поэтому предлагаемые сенаторами меры на стали сюрпризом для инвесторов. В секторе высоколиквидных бумаг в плюсе закрылись Новатэк (NVTK, +3.0%), МосБиржа (MOEX, +2.3%), ВТБ (VTBR, +1.6%). Тем временем Лукойл (LKOH) подешевел на 1.8%, Роснефть (ROSN) и АФК Система (AFKS) — на 1.3%, Газпром (GAZP) и Мечел (MTLR) — на 1.2%.
Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции банка Возрождение (VZRZ) подорожали на 17.3%, Северо-Западного морского пароходства (ZPR) и Центрального телеграфа (CNTL) — на 8.3%, Ярославнефтеоргсинтеза (JNOS) — на 7.9%.
Фондовые индексы США прибавили в пределах 0.7%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в небольшом минусе, по азиатским вновь наблюдается снижение.
Сегодня в начале торгов вероятно возобновление продаж из-за ухудшения внешнего фона. Инвесторы на мировых рынках вновь обеспокоены обострением отношений между США и Турцией и перспективой развития «торговых войн», что выражается, в том числе, в увеличении спроса на «защитные активы» (например, казначейские облигации США) и укреплении доллара США на валютном рынке (индекс доллара DXY приближается к отметке 97 пунктов). Как следствие, на внутреннем валютном рынке в начале торгов возможно возобновление повышения по паре доллар-рубль.
Прайм: последние новости
Аналитики не исключают доллар по 70 руб, не ждут быстрого возврата к 65 руб Биржи АТР торгуются в основном в минусе, индексы Китая снижаются в пределах 1,5% В ближайшее время рублю вполне по силам укрепиться до уровня 65 за доллар
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