Рынок акций Австралии закрылся ростом, S&P/ASX 200 прибавил 0,40%

Investing.com — Фондовый рынок Австралии завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов здравоохранения, IT и производителей товаров массового потребления.

На момент закрытия на Сиднейской фондовой бирже S&P/ASX 200 подорожал на 0,40%, достигнув максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/ASX 200 по итогам сегодняшних торгов были акции FKP Property Group (AX:AOG), которые подорожали на 0,175 п. (7,92%), закрывшись на отметке в 2,385. Котировки Afterpay Touch Group Ltd (AX:APT) выросли на 1,100 п. (7,28%), завершив торги на уровне 16,200. Бумаги Dominos Pizza (AX:DMP) выросли в цене на 2,940 п. (6,00%), закрывшись на отметке 51,940.

Лидерами падения стали акции Pact Group Holdings Ltd (AX:PGH), цена которых упала на 1,020 п. (19,10%), завершив сессию на отметке 4,320. Акции Insurance Australia Group Ltd (AX:IAG) поднялись на 0,500 п. (6,07%), закрывшись на уровне 7,740, а Sandfire Resources NL (AX:SFR) снизились в цене на 0,360 п. (4,66%) и завершили торги на отметке 7,360.

На Сиднейской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (631) превысило количество закрывшихся в минусе (570), а котировки 381 акций практически не изменились.

Котировки акций Pact Group Holdings Ltd (AX:PGH) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 19,10%, 1,020 п., и завершили торги на отметке 4,320. Котировки акций Afterpay Touch Group Ltd (AX:APT) выросли до исторического максимума, подорожав на 7,28%, 1,100 п., и завершили торги на отметке 16,200.

Индекс волатильности S&P/ASX 200 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/ASX 200, упал на 1,60% до отметки 10.974.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,52%, или 6,30, достигнув отметки $1.194,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,43%, или 0,29, до $66,75 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подешевели на 0,21%, или 0,15, до отметки $72,31 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара AUD/USD снизилась на 0,35% до 0,7214, а котировки AUD/JPY упали на 0,24%, достигнув отметки 80,28.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,15% до 96,69.