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80 проц. фруктов и овощей на Дальнем Востоке России поставляются через китайский КПП Маньчжоули
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80 проц. фруктов и овощей на Дальнем Востоке России поставляются через китайский КПП Маньчжоули 

ИА Синьхуа 33 минуты назад
Пекин, 15 августа /Синьхуа/ — 80 процентов фруктов и овощей на столах жителей Дальнего Востока России поставляется через КПП Маньчжоули /Маньчжурия/ автономного района Внутренняя Монголия, граничащий с Забайкальским краем России, сообщили СМИ со ссылкой на источник в местной таможенной службе.
Согласно статистике, по итогам первого полугодия 2018 года объем поставок сельскохозяйственной продукции из Китая в Россию через Маньчжоули вырос на 22,1 процента в годовом исчислении до 1,44 млрд юаней /порядка 209 млн долл. США/.
В частности экспорт фруктов составил 650 млн юаней /94,2 млн долл. / с ростом на 110 процентов, овощей — 597 млн юаней /86,5 млн долл. / с понижением на 13,1 процента.
Растущий спрос на фрукты и овощи на российском рынке, по мнению экспертов, обусловлен улучшением экономической ситуации страны и повышением покупательной способности ее населения.
Сезон наибольшего спроса на сельскохозяйственную продукцию на Дальнем Востоке России продолжится с октября по май следующего года. Маньчжоули пользуется большими преимуществами географического положения для поставок в Россию овощей и фруктов.
В рамках строительства «Пояса и пути» по маршрутам Китай — Европа отправляется все большее количество товарных составов, что гарантирует надежные перевозки из Китая в Россию фруктов, овощей, а также и других видов сельскохозяйственной продукции, заявили в таможенной службе Маньчжоули. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
За первые семь месяцев этого года объем внешней торговли провинции Шаньдун превысил 1 трлн юаней В Китае в первом полугодии этого года выросли онлайн-продажи бытовой техники ВВП Кыргызстана за январь-июль 2018 года снизился на 0,2 процента
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