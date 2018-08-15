80 проц. фруктов и овощей на Дальнем Востоке России поставляются через китайский КПП Маньчжоули

Пекин, 15 августа / Синьхуа / — 80 процентов фруктов и овощей на столах жителей Дальнего Востока России поставляется через КПП Маньчжоули /Маньчжурия/ автономного района Внутренняя Монголия, граничащий с Забайкальским краем России, сообщили СМИ со ссылкой на источник в местной таможенной службе

Согласно статистике, по итогам первого полугодия 2018 года объем поставок сельскохозяйственной продукции из Китая в Россию через Маньчжоули вырос на 22,1 процента в годовом исчислении до 1,44 млрд юаней /порядка 209 млн долл. США/.

В частности экспорт фруктов составил 650 млн юаней /94,2 млн долл. / с ростом на 110 процентов, овощей — 597 млн юаней /86,5 млн долл. / с понижением на 13,1 процента.

Растущий спрос на фрукты и овощи на российском рынке, по мнению экспертов, обусловлен улучшением экономической ситуации страны и повышением покупательной способности ее населения.

Сезон наибольшего спроса на сельскохозяйственную продукцию на Дальнем Востоке России продолжится с октября по май следующего года. Маньчжоули пользуется большими преимуществами географического положения для поставок в Россию овощей и фруктов.

В рамках строительства «Пояса и пути» по маршрутам Китай — Европа отправляется все большее количество товарных составов, что гарантирует надежные перевозки из Китая в Россию фруктов, овощей, а также и других видов сельскохозяйственной продукции, заявили в таможенной службе Маньчжоули. -0-