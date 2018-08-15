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Рубль восстанавливается на фоне стабилизации на развивающихся рынках
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Рубль восстанавливается на фоне стабилизации на развивающихся рынках 

Прайм 27 минут назад
Накануне евро предпринимал попытки укрепления против доллара после публикации индекса экономических настроений в Германии, который оказался заметно лучше, чем ожидалось (-13.7 пунктов вместо —20.1). Улучшение экономических настроение отражает положительную корректировку ожиданий после достижения договоренности между США и ЕС не вводить дополнительные пошлины на автомобили. ВВП в Германии также продемонстрировал более высокие темпы роста, чем ожидалось (0.5% квартал к кварталу во втором квартале). На этом фоне в течение дня пара EURUSD оставалась в районе отметки 1.14, но завершила день около уровня 1.134. Сегодня основными данными для рынка станут розничные продажи и промышленное производство в США, которые вполне могут оказаться хуже ожиданий, что способно притормозить укрепление USD.
Рубль уверенно отыграл часть потерь, восстанавливая утраченные позиции благодаря улучшению настроений в отношение рисковых активов. Поводом для улучшения настроений послужила динамика турецкой лиры. Она укрепилась накануне примерно на 8%, реагируя на меры, анонсированные центральным банком для поддержания ликвидности банковской системы. Укрепление лиры с исторических минимумов распространилось и на российский рубль. Дополнительную поддержку российской валюте оказало умеренное повышение цен на нефть. В ходе дня на сайте Конгресса США был опубликован законопроект Грэхема о новых антироссийских санкциях, появившийся на прошлой неделе на сайте Коммерсанта и сформировавший давление на рынке. Реакция на публикацию фактически отсутствовала. На фоне повышенных доходностей Минфин предложил к сегодняшнему размещению бумаги лишь на 10 млрд руб., что существенно ниже стандартного объема. Данный фактор вряд ли окажет значимое влияние на динамику валюты сегодня. В то же время в условиях постепенной стабилизации на развивающихся рынках рубль может продолжить восстанавливать свои позиции.
Прайм: последние новости
Аналитики не исключают доллар по 70 руб, не ждут быстрого возврата к 65 руб Биржи АТР торгуются в основном в минусе, индексы Китая снижаются в пределах 1,5% В ближайшее время рублю вполне по силам укрепиться до уровня 65 за доллар
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