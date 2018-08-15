Рубль восстанавливается на фоне стабилизации на развивающихся рынках

Прайм: последние новости

Аналитики не исключают доллар по 70 руб, не ждут быстрого возврата к 65 руб

Биржи АТР торгуются в основном в минусе, индексы Китая снижаются в пределах 1,5%

В ближайшее время рублю вполне по силам укрепиться до уровня 65 за доллар