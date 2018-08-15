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Валютный обзор. Доллару по-прежнему нет равных
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Валютный обзор. Доллару по-прежнему нет равных 

Вести Экономика 23 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 15 августа — «Вести. Экономика». В среду единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах проседает, находясь уже в районе 1,132 после вторничного отступления. Доллар удерживается вблизи 13-месячного максимума по отношению к корзине основных валют на фоне сохранявшихся тревожных настроений в инвестиционной среде в связи с событиями в Турции.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Доллар удерживается вблизи 13-месячного максимума по отношению к корзине основных валют на фоне сохранявшихся тревожных настроений в инвестиционной среде в связи с событиями в Турции.
Вчера, во вторник, турецкая лира предприняла попытку отскока, однако потеря валютой свыше 40% за период с начала года не дает покоя игрокам — их заботит угроза выплескивания кризиса на другие развивающиеся рынки. На старте недели отскочить попытался и евро, но масштабы его коррекционного укрепления оказались весьма скромными.
Потери единой европейской валюты на данном этапе закономерно обусловлены ее высокорисковым статусом на валютном рынке и тем, что банки Старого Света могут ощутимо пострадать от кризиса в Турции. При этом риторика турецкого лидера Эрдогана в сложившейся ситуации не очень помогает лире и настрою на рынках в целом — любой политический негатив действует против аппетита к риску, против активов развивающихся рынков и в пользу доллара.
Не стоит забывать и о фундаментальном преимуществе доллара над евро по в силу дивергенции монетарной политики в Старом и Новом Свете.
Стоит отметить, что сегодня в Соединенных Штатах предстоит публикация важной макроэкономической статистики — по розничным продажам и промышленному производству за июль.
С технической точки зрения, на дневном графике EUR/USD после пробития «нисходящего треугольника» курс продолжил просадку и на данном этапе достиг поддержки 1,132, возле которой в краткосрочной перспективе вероятно развитие консолидационного движения.
Саидова Зарина, ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК «ФИНАМ»
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