Валютный обзор. Доллару по-прежнему нет равных

Москва, 15 августа — «Вести. Экономика». В среду единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах проседает, находясь уже в районе 1,132 после вторничного отступления. Доллар удерживается вблизи 13-месячного максимума по отношению к корзине основных валют на фоне сохранявшихся тревожных настроений в инвестиционной среде в связи с событиями в Турции.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Доллар удерживается вблизи 13-месячного максимума по отношению к корзине основных валют на фоне сохранявшихся тревожных настроений в инвестиционной среде в связи с событиями в Турции.

Вчера, во вторник, турецкая лира предприняла попытку отскока, однако потеря валютой свыше 40% за период с начала года не дает покоя игрокам — их заботит угроза выплескивания кризиса на другие развивающиеся рынки. На старте недели отскочить попытался и евро, но масштабы его коррекционного укрепления оказались весьма скромными.

Потери единой европейской валюты на данном этапе закономерно обусловлены ее высокорисковым статусом на валютном рынке и тем, что банки Старого Света могут ощутимо пострадать от кризиса в Турции. При этом риторика турецкого лидера Эрдогана в сложившейся ситуации не очень помогает лире и настрою на рынках в целом — любой политический негатив действует против аппетита к риску, против активов развивающихся рынков и в пользу доллара.

Не стоит забывать и о фундаментальном преимуществе доллара над евро по в силу дивергенции монетарной политики в Старом и Новом Свете.

Стоит отметить, что сегодня в Соединенных Штатах предстоит публикация важной макроэкономической статистики — по розничным продажам и промышленному производству за июль.

С технической точки зрения, на дневном графике EUR/USD после пробития «нисходящего треугольника» курс продолжил просадку и на данном этапе достиг поддержки 1,132, возле которой в краткосрочной перспективе вероятно развитие консолидационного движения.

Саидова Зарина, ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК «ФИНАМ»