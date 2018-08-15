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Рынок окажется под давлением из-за пессимизма в секторах нефтедобычи и производства стали
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Рынок окажется под давлением из-за пессимизма в секторах нефтедобычи и производства стали 

Прайм 21 минуту назад
Рубль укреплялся на фоне стабилизации турецкой лиры и дорожающей нефти. В целом валюты развивающихся стран смогли существенно сократить свои потери за последние дни. В Конгрессе США также появился текст предлагаемого законопроекта о новых ограничениях для РФ. Ранее появившиеся слухи в СМИ подтвердились. Президент США будет наделён полномочиями вводить различные ограничения для РФ, включая запрет на покупку государственного долга со сроком обращения более 14 дней. Однако запреты эти могут вступить в силу лишь спустя 180 дней после одобрения законопроекта. Главное, что президент США наделяется правом вводить ограничения, что в сложившейся ситуации можно считать позитивом. В любом случае запрета на владение уже купленными бумагами не предусматривается. К слову говоря, в среду Минфин предложит инвесторам бумаги выпуска 25083 в объёме 10 млрд рублей. Данные ОФЗ с постоянным купонным доходом имеют срок обращения до 15 декабря 2021 года. Учитывая резкое сокращение предложения, можно ожидать довольно высокий спрос на бумаги. К вечеру вторника доллар слабел на 2,15% до 66,34, а евро — на 2,64% до 75,285.
Торги в США завершились ростом индексов. Естественно, что также можно говорить о влиянии стабилизации на валютном рынке Турции. С другой стороны, на торги существенно повлиял отчёт Home Depot (-0,54%). Сама бумага подешевела, но существенный рост выручки компании указывает на активность потребителей в сфере реновации и благоустройства жилья, что чаще свойственно для растущей экономики. Инвесторы Tesla (-2,46%) пока не верят в то, что руководство компании сможет продать бизнес в частные руки. В этот день также вышло несколько интересных макроэкономических показателей. Индекс оптимизма малого бизнеса вырос в июле до 107,9 п., что является максимальным значением с 1983 года. Меж тем рост долгов домохозяйств продолжается уже 16 месяцев подряд. В июле долги выросли на 0,6% до $13,29 трлн. Для сравнения, в 2008 году долги домохозяйств составили $12,7 трлн. Если к этому прибавить федеральные долги, долги штатов и долги корпораций, то мы получим весьма удручающую картину. По итогам дня DJIA вырос на 0,45% до 25299,92 п., а S&P 500 — на 0,64% до 2839,96. Индекс волатильности, также известный как «индекса страха», снизился на 9,95% до 13,31 п.
Новый день в Азии вновь принёс распродажи. Турецкая лира вернулась к ослаблению, хотя и с меньшими темпами. Накануне лира укрепилась почти на 8%, а новый день встретила потерями около 2%. Однако главным источником потерь в регионе стали бумаги технологичных компаний, а также энергетический сектор. Индексы Австралии и Новой Зеландии пытались расти. Цены на жильё в Китае ускорили свой рост в июле до 5,8% с 5,0% в июне. Тем не менее индексы Гонконга и Shanghai Composite теряли более 1% на опасениях негативных последствий торговой войны с США. Как минимум темпы роста китайской промышленности в июле остались на уровне 6,0%, а вот розничные продажи замедлили рост до 8,8%. Юань ослаб до 6,9%, или минимального значения с середины 2017 года. На фоне укрепления доллара до максимального значения за 13 месяцев, котировки золота падали ниже $1190, что является минимальным значением за полтора года.
Укрепление доллара негативно сказалось и на сырьевых контрактах. Цена меди упала ниже $6000, что является минимальным значением за год. В нефти также присутствует пессимизм. Золото подешевело до минимального значения за полтора года, что непосредственно связано с ростом ставок в долларе и укреплением самой валюты. Резервы SPDR Gold Trust сократились накануне на 8 тонн до 776,65 тонн.
Ситуация на внешних рынках вновь ухудшилась. Особенно обращает на себя внимание падение китайских индексов, которое сопровождается снижением котировок промышленных металлов. То есть можно говорить о том, что страхи по поводу торговой войны никуда не делись, а лишь отошли на второй план в связи с ситуацией в Турции. Меж тем коррекция турецкой лиры также завершилась быстро и ослабление может возобновиться. В первой половине дня можно ожидать небольшое ослабление рубля до 67,0 за доллар. Рынок акций также окажется под давлением из-за пессимизма в секторах нефтедобычи и производства стали.
Прайм: последние новости
Аналитики не исключают доллар по 70 руб, не ждут быстрого возврата к 65 руб Биржи АТР торгуются в основном в минусе, индексы Китая снижаются в пределах 1,5% В ближайшее время рублю вполне по силам укрепиться до уровня 65 за доллар
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