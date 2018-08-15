Рубль имеет потенциал роста, но внешнее давление сохранится

Внешний фон к моменту начала торгов на российском рынке оцениваем как нейтральный. Ситуация частично стабилизировалась. Как мы и ожидали, рубль перешел к укреплению вслед за турецкой лирой и валютами других развивающихся стран. Давление на российский рынок по-прежнему будет сохраняться, однако до 22 августа, когда будут введены санкции США по «делу Скрипаля», обстановка обещает быть более спокойной. Ближайшей целью для рубля выступит диапазон 65.50-66 за доллар. Авторитетные инвестбанки, в частности Deutsche Bank , заявляют о перепроданности российской валюты, отмечая отсутствие причин для подобного снижения.

График

Американские индексы после улучшения мировой конъюнктуры рынков прибавили порядка 0.6% и продолжают консолидироваться вблизи исторических максимумов. Август считается месяцем отпусков для финансистов из США, что не раз приводило к резким падениям в условиях «тонкого» рынка, поэтому рекомендуем сохранять осторожность. Тем не менее, инвесторы, вероятнее всего, перейдут к покупкам до наступления делового сезона.

Нефть после незначительного роста вернулась к 72 долларам за баррель по Brent. Причиной удорожания многие считают снижение добычи Саудовской Аравией в июле, что следует из обзора ОПЕК , но ими не учитывается другая часть послания, в которой прогнозируется снижение спроса при росте добычи из стран вне картеля, поэтому давление на сырье будет сохраняться. Первичные данные по запасам от API вчера это подтвердили — они увеличились на 3.6 млн барр. по сравнению со снижением на 6 млн в прошлый вторник.

График

Совет директоров «Норникеля» рекомендовал к выплате за 1П 2018 776 руб. на акцию дивидендами, что уже означает доходность 7%, а будут еще выплаты и по итогам года. Это делает бумаги компании крайне интересными, учитывая, что днем ранее был представлен позитивный финансовый отчет. «Татнефть» за аналогичный период планирует выплатить 30.27 руб. на акцию, и это тоже прогресс. Для примера, за 9 мес. 2017 было выплачено 27 руб., но компания интересна скорее динамикой роста, нежели дивидендами.

Финансовый отчет за 1П представил ритейлер X5, в очередной раз подтвердив слабость сектора. Выручку удалось нарастить на 19.6% за счет открытия новых магазинов, но по этим же причинам на 28.8% увеличились расходы, а чистая прибыль снизилась на 23.5%. Акции не привлекательны для покупок по текущим ценам.