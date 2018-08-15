У рубля мало шансов закрепиться ниже отметки 66 за доллар

Внешний фон с утра складывается негативным для российской валюты. Падает на 0,15% пара евро-доллар, нацелившись ни отметку 1,13. После вчерашнего сообщения о росте запасов нефти в США от Американского института нефти котировки «черного золота» так и не вернулись ближе к 73 долларам за баррель.

Над валютным рынком будут нависать и большие продажи ОФЗ: желающих избавиться от обязательств Минфина намного больше, чем стремящихся их купить, но распродажи пока не приняли агрессивного характера.

Поэтому мы ожидаем, что после вчерашнего почти 2-х процентного укрепления рубль сегодня, по крайней мере в первой половине дня, перейдет к снижению, тем более что цель первой коррекции — диапазон 66-66,5 руб за доллар, достигнута.

Возможно, что падающий рубль даст небольшую поддержку рынку акций, который вчера снизился исключительно из-за роста рубля. Однако на существенный подъем ориентироваться не стоит: распродажа рублевых активов продолжаются.

Однако и особых поводов для распродаж акций нет: санкционная тематика уже отыграна, и даже вчерашняя публикация проекта новых санкций не изменила ход торгов. Мы ожидаем, что Индекс Мосбиржи вряд ли выйдет за диапазон 2250-2300 пунктов.

Возможно, ситуацию улучшит нефть, если данные Минэнерго США будет более оптимистичны, нежели прогнозы API. Комфортным для котировок сырья сейчас является диапазон 72-73,7 доллара за баррель и от этих границ вполне можно торговать, пока на рынке нет новых драйверов для среднесрочного движения.

Настораживает ситуация с золотом. Цены на металл пробили важный уровень 1200 долларов и вчерашние попытки пробить его снизу вверх не увенчались успехом. Сегодня золото на азиатских торгах вновь падает: снижение составляет 0,5% ко вчерашнему закрытию. Ближайшей целью падения драгметалла является отметка 1175 доллара.