Минэкономразвития представит обновленные параметры прогноза до 2024 года

В конце августа — начале сентября Минэкономразвития представит в правительство обновленные параметры прогноза социально-экономического развития на период до 2024 года, сообщили "Независимой газете" в пресс-службе ведомства.

Речь идет об уточнениях к прогнозу, который МЭР обнародовало в начале лета. Причем тогда ведомство тоже называло его обновленным — «с учетом целей, поставленных президентом» в новом майском указе. «В базовый сценарий прогноза социально-экономического развития… заложены предпосылки полной реализации разработанного правительством комплекса мер, направленных на обеспечение ускорения темпов экономического роста и улучшение демографической ситуации. В августе 2018-го прогноз может быть уточнен с учетом конкретных решений, принятых по их реализации», — поясняло тогда ведомство.

Что именно может измениться в скорректированной версии прогноза, пока остается только гадать. Но, как показывают экспертные оценки, менять нужно многое. После случившегося обвала рубля в экспертном сообществе нарастает новая волна критики в адрес правительственных прогнозистов.

Действительно, текущая версия прогноза Минэкономразвития прописывает, что в 2018-м среднегодовой курс должен составить чуть менее 61 руб. за $1. Затем рубль будет постепенно падать и только в 2024-м приблизится к отметке 70 руб. за $1.

Как показали расчеты, проведенные Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в своем долгосрочном прогнозе Минэкономразвития сейчас не учитывает в полной мере цели президента, несмотря на то что оно уверяет в обратном.

Как пояснил «НГ» руководитель направления ЦМАКПа Дмитрий Белоусов , был просчитан сценарий, максимально близкий к «президентской модернизации». Он учитывает почти предельные в сложившихся условиях инвестиционные ресурсы. То есть сценарий прописывает максимально возможный для страны экономический и инвестиционный рост, который поможет приблизиться к выполнению президентских задач, среди которых — вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей не ниже 5% в год и т.д.

Реализация обещанного президентом рывка требует «серьезнейших реформ, например, глубокой модернизации финансовой системы», продолжает Д. Белоусов. Сценарий же Минэкономразвития — по крайней мере тот, который мы имеем на данном этапе, — «гораздо менее напряженный, но и на целевые показатели не выходит», добавляет экономист.

"Учитывая практически предопределенную невысокую динамику российской экономики в этом и следующем годах, а также отложенную во времени отдачу от мер, предпринимаемых для ускорения роста, максимальное расширение российской экономики к 2024 году по отношению к уровню 2017-го составит 26% в реальном выражении, или 65% в текущих ценах (в долларах показатель оценивается в 35%). В то же время полученных темпов экономического роста достаточно для вхождения России в пятерку крупнейших экономик мира", — сообщается в исследовании ЦМАКПа.

"Основным драйвером интенсивного экономического подъема должно стать повышение инвестиций в основной капитал. Расчеты ЦМАКПа показали, что целевой уровень может быть достигнут при ускорении динамики инвестиций до 6-7% в 2020-2021 годах и 7-8% в 2022-2024 годах. В результате рост инвестиций будет значительно опережать увеличение ВВП (в два раза в среднем за 2019-2024 годы). Достижение столь высоких темпов роста инвестиций потребует максимального задействования всех источников их финансирования", — поясняют исследователи.

В действующем прогнозе Минэкономразвития специалисты ЦМАКПа не увидели следов рывка: «Согласно прогнозу (министерства), прирост российской экономики за 2018-2024 годы достигнет 20% в реальном и 61% в номинальном выражении (38% в долларах)».

ЦМАКП добавляет: «Интенсивный рост производительности труда будет способствовать повышению зарплат работников, причем без существенного роста давления на финансы компаний. Реальные зарплаты за прогнозный период возрастут на 28%, реальные располагаемые доходы — на 27%, а потребление домашних хозяйств — на 31%». В текущей версии прогноза Минэкономразвития рост реальных зарплат составит за указанный период около 21%, что опять-таки не соответствует тому максимуму, который могла бы выжать экономика.