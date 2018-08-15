Повторение кризиса страшного 1998 года признали неизбежным

Капиталы развивающихся рынков «убегают» в доллар, укрепляя американскую валюту. Это грозит повторением масштабного кризиса, подобного тому, который разразился в 1998 году.

Ситуация, сложившаяся сегодня на глобальном рынке, напоминает ту, которая была в преддверии азиатского финансового кризиса двадцатилетней давности. Многочисленные угрозы приведут к падению цен на сырье, считают аналитики.

Один из показателей — падение турецкой лиры на фоне роста цен на нефть. Похожая ситуация складывается и в Индии. Эксперты считают, что это приведет к бегству капитала с развивающихся рынков в доллар — что, в свою очередь, вызовет резкое падение цен на сырье.

Капитал в последние полгода действительно перетекает на американский рынок, благодаря чему доллар укрепляется, подтвердил управляющий директор компании «Московские партнеры» Евгений Коган . По его мнению, ситуация угрожает проблемным рынкам с дисбалансами и большими долгами. В то же время, как ни удивительно, для России эта ситуация вполне комфортна. Рубль, конечно, проседает, но причины его падения другие — санкции, отметил аналитик.

Угрожающим явлением эксперты считают и рост акций технологических компаний США. При этом крах этих корпораций выгоден для мировой экономики: если пузырь лопнет, Федеральная резервная система США смягчит денежно-кредитную политику. «А это именно то, что нужно миру. Потому что мир живет хорошо, когда в США мягкая денежно-кредитная политика», — уверен управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин.