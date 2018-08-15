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Повторение кризиса страшного 1998 года признали неизбежным
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Повторение кризиса страшного 1998 года признали неизбежным 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Капиталы развивающихся рынков «убегают» в доллар, укрепляя американскую валюту. Это грозит повторением масштабного кризиса, подобного тому, который разразился в 1998 году.
Ситуация, сложившаяся сегодня на глобальном рынке, напоминает ту, которая была в преддверии азиатского финансового кризиса двадцатилетней давности. Многочисленные угрозы приведут к падению цен на сырье, считают аналитики.
Один из показателей — падение турецкой лиры на фоне роста цен на нефть. Похожая ситуация складывается и в Индии. Эксперты считают, что это приведет к бегству капитала с развивающихся рынков в доллар — что, в свою очередь, вызовет резкое падение цен на сырье.
Капитал в последние полгода действительно перетекает на американский рынок, благодаря чему доллар укрепляется, подтвердил управляющий директор компании «Московские партнеры» Евгений Коган. По его мнению, ситуация угрожает проблемным рынкам с дисбалансами и большими долгами. В то же время, как ни удивительно, для России эта ситуация вполне комфортна. Рубль, конечно, проседает, но причины его падения другие — санкции, отметил аналитик.
Угрожающим явлением эксперты считают и рост акций технологических компаний США. При этом крах этих корпораций выгоден для мировой экономики: если пузырь лопнет, Федеральная резервная система США смягчит денежно-кредитную политику. «А это именно то, что нужно миру. Потому что мир живет хорошо, когда в США мягкая денежно-кредитная политика», — уверен управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин.
Одной из причин российского экономического кризиса 1998 года стало падение цен на сырье. Этому способствовал, в свою очередь, азиатский финансовый кризис 1997-1998 годов. Экономики стран Юго-Восточной Азии росли слишком быстро — что привело к их перегреву, падению курсов валют и банкротству корпораций, напоминает Business FM.
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