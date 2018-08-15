Рубль снижается на открытии торгов к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи Курс доллара вырос на 16 копеек — до 66,5 рубля. Курс евро также повысился на 15 копеек и составил 75,44 рубля.