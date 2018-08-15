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В Татарстане представили рейтинг районов по индексу настроений бизнеса
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В Татарстане представили рейтинг районов по индексу настроений бизнеса 

АиФ Казань 19 минут назад
Фото: АиФ Казань
Первое место в рейтинге занял Тетюшский район. Его индекс составил 53,8 — это означает оптимистичные настроения и отношения с властью. В первую пятерку также вошли Тюлячинский (47,1), Муслюмовский (46,4), Нижнекамский (45,9) и Кукморский районы (45,6).
Казань с индексом 38,2 расположилась на 17 строчке рейтинге. Это означает, что основная часть предпринимателей оценивает деловой климат как ухудшающийся. Значение ниже 45 свидетельствует о плохих отношениях бизнеса с местными властями.
Последние три места в рейтинге заняли Нурлатский (29,3) Лениногорский (28,9) и Азнакаевский район (21,1).
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