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Смольный увеличит стоимость школьных завтраков
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Смольный увеличит стоимость школьных завтраков 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Правительство Петербурга опубликовало проект постановления о стоимости питания обучающихся в образовательных учреждениях на будущий год.
Документ был опубликован 14 августа, в нем заключено, что траты на питание учащихся школ, колледжей и подобных учебных заведений с сентября 2019 года вырастут на 2 — 6 рубля на каждый прием пищи. Таким образом, стоимость завтрака по отношению к установленным с января 2018 года цифрам вырастет с 56 до 58 рублей, обеда — с 98 до 102 рублей, а комплексный обед подорожает и вовсе с 154 до 160 рублей.
Как сообщает «Фонтанка», наблюдая за ростом трат Смольного на питание детей, можно оценить реальную инфляцию. В 2002 году школьники получали на свой завтрак 6 рублей 27 копеек, а на обед — 7 рублей 62 копейки.
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